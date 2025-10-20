Advertisement

عربي-دولي

ماذا سيفعل اللصوص بقطع اللوفر المسروقة؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1431745-638965701626156489.jpg
Doc-P-1431745-638965701626156489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد عملية السطو التي نفذها 4 لصوص، قاموا خلالها بسرقة حلي "لا تقدر بثمن"، من متحف اللوفر في باريس يوم الأحد، كثرت التساؤلات حول ما سيفعلونه بتلك القطع.
Advertisement

في هذا الإطار، أوضح خبير سابق في جرائم الفن بمكتب التحقيقات الفيدرالي أن العصابة التي نفذت عملية سطو على متحف اللوفر وسرقت بعضاً من أشهر جواهر التاج الفرنسي قد ينتهي بها الأمر إلى صهر المسروقات.
 
كما أشار الخبير تيم كاربنتر لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أن فريق اللصوص الذي يقف وراء هذه العملية "الصادمة" كان يركز على "الكنوز ذات القيمة الثقافية والتاريخية الهائلة".

وقال: "كانوا يعرفون تماماً ما يريدون، وأدركوا قيمة هذه القطع وأهميتها الثقافية. كما أدركوا أن هذا الأمر بالغ الأهمية للشعب الفرنسي"، لافتاً إلى أن "الأمر المروع أيضاً هو أن السرقة وقعت نهاراً بينما كان المتحف مفتوحاً".

كذلك بيّن كاربنتر أنه يمكن صهر أو تفكيك القطع المسروقة، مضيفاً أن اللصوص "سيستخرجون أحجاراً من التيجان، ويقطعون الأحجار، ثم يسوّقونها كل على حدة". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
ماكرون: سنستعيد مسروقات اللوفر وسنقدم الجناة للعدالة
lebanon 24
20/10/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
lebanon 24
20/10/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز الأمن حول المتاحف بعد سرقة اللوفر
lebanon 24
20/10/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: متحف اللوفر سيبقى مغلقا اليوم غداة عملية السرقة
lebanon 24
20/10/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

فوكس نيوز

يوم الأحد

الفيدرالي

باريس

فيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:17 | 2025-10-20
12:00 | 2025-10-20
11:46 | 2025-10-20
11:35 | 2025-10-20
11:29 | 2025-10-20
11:11 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24