بعد خلاف بين تلاميذ مدرسة شهيرة... عمليّة دهس تهزّ بلداً عربيّاً

بعد خلاف بين تلاميذ مدرسة دولية شهيرة في مدينة الشيخ في مصر، قام والد أحد الطلاب بدهس اب وابنه وابن شقيقه.

وفي هذا السياق، أصدرت المدرسة بياناً أكّدت فيه أنّ الحادث لم يقع داخل المدرسي أو خلال اليوم الدراسي، بل حدث في تجمع سكني في مدينة الشيخ زايد خارج نطاق المدرسة تماماً.

وأوضحت أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (العربية)