عربي-دولي

نتنياهو: لو أوقفت الحرب لبقي "حزب الله" يُهدّد إسرائيل

Lebanon 24
20-10-2025 | 09:46
قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "ملتزمون بإعادة رفات جميع الرهائن".
وأضاف نتنياهو: "حاربنا في 7 جبهات للنهوض، وأزلنا تهديد إيران وأذرعها".
 
 
وتابع: "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء طهران، واستعدنا الرهائن، لكن المهمة لم تنته بعد".
 
 
وقال نتنياهو: "مصرون على نزع سلاح حماس وتحقيق أهداف الحرب".
 
 
وأضاف: "سيطرنا على كلّ معابر غزة ودمرنا بنية تحتية عسكرية لـ"حماس".
 
 
ورأى نتنياهو أنّ "الضغط أجبر "حماس" على الموافقة على الصفقة".
 
 
وأضاف: "لو أوقفت الحرب لبقي "حزب الله" يُهدّد إسرائيل، ولكان بقي نظام الأسد في الحكم".
