نتنياهو: لو أوقفت الحرب لبقي "حزب الله" يُهدّد إسرائيل

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة "ملتزمون بإعادة رفات جميع الرهائن".

Advertisement

وأضاف : "حاربنا في 7 جبهات للنهوض، وأزلنا تهديد وأذرعها".

وتابع: "وصلنا إلى قمة في وسماء ، واستعدنا الرهائن، لكن المهمة لم تنته بعد".

وقال نتنياهو: "مصرون على نزع سلاح وتحقيق أهداف الحرب".

وأضاف: "سيطرنا على كلّ معابر غزة ودمرنا بنية تحتية عسكرية لـ"حماس".

ورأى نتنياهو أنّ "الضغط أجبر "حماس" على الموافقة على الصفقة".

وأضاف: "لو أوقفت الحرب لبقي " " يُهدّد ، ولكان بقي نظام في الحكم".