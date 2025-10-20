بسبب مادة سامة جدّاً... تسجيل وفيات وإصابات داخل منجم لاستخلاص الذهب

أفادت لجنة "مناهضة السيانيد" في محافظة قدير، عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 145 آخرين، في منجم في غرب .

وأعلنت اللجنة عن حالات الوفاة والإصابات، على إثر كارثة صحية بالغة الخطورة في منجم التقولة.

ووفقاً للجنة، فقد أكد شهود أن منجم التقولة، الذي استخدمت فيه مادة شديدة السمية لاستخلاص ، شهد تفشي حالات إسهال حادة أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات. (العربية)