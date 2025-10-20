24
بسبب مادة سامة جدّاً... تسجيل وفيات وإصابات داخل منجم لاستخلاص الذهب
Lebanon 24
20-10-2025
|
10:47
أفادت لجنة "مناهضة السيانيد" في محافظة قدير، عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 145 آخرين، في منجم في
ولاية جنوب كردفان
غرب
السودان
.
وأعلنت اللجنة عن حالات الوفاة والإصابات، على إثر كارثة صحية بالغة الخطورة في منجم التقولة.
ووفقاً للجنة، فقد أكد شهود
عيان
أن منجم التقولة، الذي استخدمت فيه مادة شديدة السمية لاستخلاص
الذهب
، شهد تفشي حالات إسهال حادة أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات. (العربية)
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
Lebanon 24
ترامب يهدّد "حماس".. وأمر يكشفه للمرة الأولى عن "قصف إيران"
12:17 | 2025-10-20
20/10/2025 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تنظر إسرائيل إلى سوريا.. تفاصيل يرويها تقرير!
Lebanon 24
هكذا تنظر إسرائيل إلى سوريا.. تفاصيل يرويها تقرير!
12:00 | 2025-10-20
20/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
Lebanon 24
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
11:46 | 2025-10-20
20/10/2025 11:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوفر يُغلق لليوم الثاني.. فرنسا تطلق مطاردة واسعة للمتورطين
Lebanon 24
اللوفر يُغلق لليوم الثاني.. فرنسا تطلق مطاردة واسعة للمتورطين
11:35 | 2025-10-20
20/10/2025 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم
Lebanon 24
إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم
11:29 | 2025-10-20
20/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
