عربي-دولي

بسبب مادة سامة جدّاً... تسجيل وفيات وإصابات داخل منجم لاستخلاص الذهب

Lebanon 24
20-10-2025 | 10:47
أفادت لجنة "مناهضة السيانيد" في محافظة قدير، عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 145 آخرين، في منجم في ولاية جنوب كردفان غرب السودان.
وأعلنت اللجنة عن حالات الوفاة والإصابات، على إثر كارثة صحية بالغة الخطورة في منجم التقولة.
 
 
ووفقاً للجنة، فقد أكد شهود عيان أن منجم التقولة، الذي استخدمت فيه مادة شديدة السمية لاستخلاص الذهب، شهد تفشي حالات إسهال حادة أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات. (العربية)
 
 
 
