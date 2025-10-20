Advertisement

عربي-دولي

إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم

Lebanon 24
20-10-2025 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1431806-638965818982582675.png
Doc-P-1431806-638965818982582675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى بكين، اليوم الثلاثاء، قبل العرض العسكري الكبير الذي ستنظمه الصين غدًا الأربعاء احتفالًا بمرور 80 عامًا على هزيمة اليابان التي أنهت الحرب العالمية الثانية.
Advertisement

وصل "كيم" وابنته "كيم جو آي" قرابة الساعة الرابعة عصرًا على متن قطار أخضر مزيّن بأعلام كوريا الشمالية، وكان في استقبالهما في محطة قطار بكين "كاي تشي" خامس أعلى مسؤول صيني، ووزير الخارجية "وانغ يي".

وتُظهر صورة رسمية من حكومة كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" لدى استقباله من "وانغ يي" عند وصوله إلى بكين في 2 أيلول 2025، فيما تقف ابنته "جو آي" الرابعة من اليمين.

هذه هي الرحلة الثانية المُعلن عنها للزعيم الكوري الشمالي إلى الخارج خلال ست سنوات، وأول زيارة له إلى الصين منذ عام 2019.

ومن المتوقع أن تشمل احتفالات ساحة تيانانمن مسيرات عسكرية بتشكيلات مختلفة، وتحليق طائرات، وعروضًا للمعدات العسكرية، بحضور يقارب 50 ألف متفرج.
تُظهر هذه الصورة التي أصدرتها حكومة كوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في استقباله من قبل <a class='entities-links' href='/entity/2182854523/وزير-الخارجية/ar/1?utm_term=PublicFigures-وزير-الخارجية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-وزير-الخارجية&id=203359&catid=0&pagetype=PublicFigures'>وزير الخارجية</a> الصيني وانج يي لدى وصوله إلى بكين في 2 سبتمبر 2025. تقف ابنة كيم جو آي الرابعة من اليمين.

كما تتجه الأنظار إلى مقصورة كبار الشخصيات، حيث يُنتظر أن يلتقي "كيم" بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" والزعيم الروسي "فلاديمير بوتين" ضمن آخرين. ورغم تواصل "كيم" مع "شي" و"بوتين" على المستوى الثنائي في الأشهر الأخيرة، سيكون هذا أول لقاء يجمعهما معًا. ويقول محللون إنهم سيراقبون مؤشرات على تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث.

 
مواضيع ذات صلة
بوتين لكيم: روسيا وكوريا الشمالية تكافحان معا ضد النازية الجديدة
lebanon 24
20/10/2025 20:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.. طائرة نتنياهو تتخذ مسارا نادرا
lebanon 24
20/10/2025 20:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصين: بكين مستعدة لتعزيز التنسيق مع البرازيل والتعاون مع دول البريكس لمواجهة الأحادية
lebanon 24
20/10/2025 20:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في أوّل رحلة خارجية له.. البابا إلى لبنان وهذا ما كُشف عن الزيارة
lebanon 24
20/10/2025 20:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

كوريا الشمالية

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

فلاديمير

الثنائي

الشمالي

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:17 | 2025-10-20
12:00 | 2025-10-20
11:46 | 2025-10-20
11:35 | 2025-10-20
11:11 | 2025-10-20
10:47 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24