إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم

Advertisement

وصل "كيم" وابنته "كيم جو آي" قرابة الساعة الرابعة عصرًا على متن قطار أخضر مزيّن بأعلام ، وكان في استقبالهما في محطة قطار بكين "كاي تشي" خامس أعلى مسؤول صيني، ووزير الخارجية "وانغ يي".وتُظهر صورة رسمية من حكومة كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" لدى استقباله من "وانغ يي" عند وصوله إلى بكين في 2 أيلول 2025، فيما تقف ابنته "جو آي" الرابعة من اليمين.هذه هي الرحلة الثانية المُعلن عنها للزعيم الكوري الشمالي إلى الخارج خلال ست سنوات، وأول زيارة له إلى الصين منذ عام 2019.ومن المتوقع أن تشمل احتفالات ساحة تيانانمن عسكرية بتشكيلات مختلفة، وتحليق طائرات، وعروضًا للمعدات العسكرية، بحضور يقارب 50 ألف متفرج.كما تتجه الأنظار إلى مقصورة كبار الشخصيات، حيث يُنتظر أن يلتقي "كيم" بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" والزعيم الروسي " " ضمن آخرين. ورغم تواصل "كيم" مع "شي" و" " على المستوى في الأشهر الأخيرة، سيكون هذا أول لقاء يجمعهما معًا. ويقول محللون إنهم سيراقبون مؤشرات على تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث.