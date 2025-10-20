24
إلى بكين.. رحلة خارجية نادرة لكيم
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:29
وصل الزعيم الكوري
الشمالي
"كيم جونغ أون" إلى بكين، اليوم الثلاثاء، قبل
العرض
العسكري الكبير الذي ستنظمه
الصين
غدًا الأربعاء احتفالًا بمرور 80 عامًا على هزيمة اليابان التي أنهت الحرب العالمية الثانية.
وصل "كيم" وابنته "كيم جو آي" قرابة الساعة الرابعة عصرًا على متن قطار أخضر مزيّن بأعلام
كوريا الشمالية
، وكان في استقبالهما في محطة قطار بكين "كاي تشي" خامس أعلى مسؤول صيني، ووزير الخارجية "وانغ يي".
وتُظهر صورة رسمية من حكومة كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" لدى استقباله من "وانغ يي" عند وصوله إلى بكين في 2 أيلول 2025، فيما تقف ابنته "جو آي" الرابعة من اليمين.
هذه هي الرحلة الثانية المُعلن عنها للزعيم الكوري الشمالي إلى الخارج خلال ست سنوات، وأول زيارة له إلى الصين منذ عام 2019.
ومن المتوقع أن تشمل احتفالات ساحة تيانانمن
مسيرات
عسكرية بتشكيلات مختلفة، وتحليق طائرات، وعروضًا للمعدات العسكرية، بحضور يقارب 50 ألف متفرج.
كما تتجه الأنظار إلى مقصورة كبار الشخصيات، حيث يُنتظر أن يلتقي "كيم" بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" والزعيم الروسي "
فلاديمير بوتين
" ضمن آخرين. ورغم تواصل "كيم" مع "شي" و"
بوتين
" على المستوى
الثنائي
في الأشهر الأخيرة، سيكون هذا أول لقاء يجمعهما معًا. ويقول محللون إنهم سيراقبون مؤشرات على تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث.
