بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها

تسعى إلى نيل موافقة على شراء 15 طائرة مقاتلة إضافية من طراز "إف-35" الأميركية الصنع، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين. وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن الحكومة طلبت نحو 2.5 مليار (2.9 مليار دولار) من لجنة الميزانية لتمويل عملية الشراء المخطط لها.ورفض المتحدث باسم ، كينيث هارمز، التعليق على هذه التقارير، مؤكّدًا في ببرلين أنه لا يمكنه الخوض في النقاشات السرية أو خطط المشتريات العسكرية عمومًا.

وكانت قد طلبت في عام 2022 شراء 35 مقاتلة "لوكهيد مارتن إف-35" لاستبدال أسطول "تورنادو" القديم، على أن تصل أولى الطائرات في 2027.



وبإتمام الصفقة الإضافية، تخطط الوزارة لرفع عدد "إف-35" إلى 50 طائرة. وتُعد هذه المقاتلات عنصرًا محوريًا في سياسة الردع لحلف ، نظرًا لقدرتها على حمل القنابل النووية. (الاناضول)