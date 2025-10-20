24
عربي-دولي
بشأن طائرات "أف-35".. صفقة تريد ألمانيا إتمامها
Lebanon 24
20-10-2025
|
11:46
تسعى
الحكومة الألمانية
إلى نيل موافقة
البرلمان
على شراء 15 طائرة مقاتلة إضافية من طراز "إف-35" الأميركية الصنع، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين. وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن الحكومة طلبت نحو 2.5 مليار
يورو
(2.9 مليار دولار) من لجنة الميزانية لتمويل عملية الشراء المخطط لها.
ورفض المتحدث باسم
وزارة الدفاع
، كينيث هارمز، التعليق على هذه التقارير، مؤكّدًا في
مؤتمر صحفي
ببرلين أنه لا يمكنه الخوض في النقاشات السرية أو خطط المشتريات العسكرية عمومًا.
وكانت
ألمانيا
قد طلبت في عام 2022 شراء 35 مقاتلة "لوكهيد مارتن إف-35" لاستبدال أسطول "تورنادو" القديم، على أن تصل أولى الطائرات في 2027.
وبإتمام الصفقة الإضافية، تخطط الوزارة لرفع عدد "إف-35" إلى 50 طائرة. وتُعد هذه المقاتلات عنصرًا محوريًا في سياسة الردع
النووي
لحلف
شمال الأطلسي
، نظرًا لقدرتها على حمل القنابل النووية. (الاناضول)
