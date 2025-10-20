Advertisement

عربي-دولي

هي رقم 13.. حماس تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة جديدة في غزة

Lebanon 24
20-10-2025 | 15:39
أفادت "العربية" بأن حركة حماس سلّمت الصليب الأحمر جثة أحد الرهائن، وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر توجه إلى نقطة لقاء في جنوب غزة لنقل نعش الرهينة المتوفى إلى عهده.

وبذلك تصبح هذه الجثة الثالثة عشرة التي تُسلم منذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.
الصليب الأحمر

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

