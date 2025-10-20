هي رقم 13.. حماس تسلّم الصليب الأحمر جثة رهينة جديدة في غزة

Advertisement

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الأحمر توجه إلى نقطة لقاء في جنوب غزة لنقل نعش الرهينة المتوفى إلى عهده.وبذلك تصبح هذه الجثة الثالثة عشرة التي تُسلم منذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.