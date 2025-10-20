Advertisement

عربي-دولي

الإتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل..ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:12
قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل يبقي احتمال فرض عقوبات على إسرائيل قائما لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن الوضع هش وأن العقوبات لن تُستبعد في حال عدم تحقيق تغيير حقيقي ومستدام، بما في ذلك دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، شددت كالاس على أهمية السماح للصحافيين بالدخول إلى غزة، وإتاحة وصول المساعدات، محذرة من أن اعتداءات حماس على المدنيين ورفضها نزع السلاح يزيدان من هشاشة وقف إطلاق النار.

واقترحت بروكسل سابقا تدابير تشمل إدراج وزراء إسرائيليين في القائمة السوداء وتقليص العلاقات التجارية، لكنها لم تُطبّق بعد بسبب الانقسامات داخل الاتحاد. 
من جهتها، تحاول إسرائيل دفع الاتحاد للتخلي عن الإجراءات مقابل دور أكبر في عملية السلام.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، وقد أعاد تفعيل مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعماً لوقف إطلاق النار، لكنها ستظل معلقة حتى إعادة فتح المعبر
 
