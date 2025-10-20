الإتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل..ماذا في التفاصيل؟

Advertisement

قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد ، كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل يبقي احتمال فرض عقوبات على قائما لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن الوضع هش وأن لن تُستبعد في حال عدم تحقيق تغيير حقيقي ومستدام، بما في ذلك دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وعقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في ، شددت كالاس على أهمية السماح للصحافيين بالدخول إلى غزة، وإتاحة وصول المساعدات، محذرة من أن اعتداءات على المدنيين ورفضها نزع السلاح يزيدان من هشاشة وقف إطلاق النار.واقترحت بروكسل سابقا تدابير تشمل إدراج وزراء إسرائيليين في القائمة السوداء وتقليص العلاقات التجارية، لكنها لم تُطبّق بعد بسبب الانقسامات داخل الاتحاد.من جهتها، تحاول إسرائيل دفع الاتحاد للتخلي عن الإجراءات مقابل دور أكبر في عملية السلام.ويعد أكبر مانح دولي للفلسطينيين، وقد أعاد تفعيل مهمة مدنية لمراقبة معبر بين غزة ومصر دعماً لوقف إطلاق النار، لكنها ستظل معلقة حتى إعادة فتح المعبر