هذا جديد قضية سرقة "اللوفر".. على ماذا عثرت الشرطة؟

تتواصل التحقيقات في واقعة السطو التي طالت متحف اللوفر بباريس ، وسط تعبئة أمنية قصوى. ويعمل لواء قمع اللصوصية بالتعاون مع لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية على جمع الشهادات ورفع الأدلة المادية لتحديد هوية المجموعة التي استهدفت قاعة وسرقت ثماني قطع مجوهرات ثمينة من خزانتين للعرض.

Advertisement

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" بأن المحققين عثروا على خوذة دراجة نارية يُرجَّح أنها تخص أحد منفذي العملية، إضافة إلى قفاز وُجد داخل سلة شبيهة بالخوذة، إلى جانب مفاتيح الشاحنة المزوّدة برافعة التي استُخدمت للوصول إلى شرفة ونوافذ القاعة. وأُحيلت هذه المضبوطات إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها. وأفادت صحيفة "لو باريزيان" بأن المحققين عثروا على خوذة دراجة نارية يُرجَّح أنها تخص أحد منفذي العملية، إضافة إلى قفاز وُجد داخل سلة شبيهة بالخوذة، إلى جانب مفاتيح الشاحنة المزوّدة برافعة التي استُخدمت للوصول إلى شرفة ونوافذ القاعة. وأُحيلت هذه المضبوطات إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها.

كما تبين أن السلة مسروقة من مالكها الذي كان يعرضها للبيع "Le boncoin"، وقد تعرّف عليها في المقاطع المتداولة منذ يوم الحادث.



وبالتوازي، عُثر الأحد على تاج الإمبراطورة أوجيني قرب المتحف، وهو من التيجان العائدة لزوجة الثالث، ويتألف، وفق وصف اللوفر، من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد. ويواصل الفريق الأمني التدقيق في ظروف العثور عليه ومسار خروجه من القاعة. (روسيا اليوم)

