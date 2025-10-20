Advertisement

عربي-دولي

هذا جديد قضية سرقة "اللوفر".. على ماذا عثرت الشرطة؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:07
تتواصل التحقيقات في واقعة السطو التي طالت متحف اللوفر بباريس صباح الأحد، وسط تعبئة أمنية قصوى. ويعمل لواء قمع اللصوصية بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية على جمع الشهادات ورفع الأدلة المادية لتحديد هوية المجموعة التي استهدفت قاعة أبولو وسرقت ثماني قطع مجوهرات ثمينة من خزانتين للعرض.
وأفادت صحيفة "لو باريزيان" بأن المحققين عثروا على خوذة دراجة نارية يُرجَّح أنها تخص أحد منفذي العملية، إضافة إلى قفاز وُجد داخل سلة شبيهة بالخوذة، إلى جانب مفاتيح الشاحنة المزوّدة برافعة التي استُخدمت للوصول إلى شرفة ونوافذ القاعة. وأُحيلت هذه المضبوطات إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها.
 
كما تبين أن السلة مسروقة من مالكها الذي كان يعرضها للبيع عبر موقع "Le boncoin"، وقد تعرّف عليها في المقاطع المتداولة منذ يوم الحادث.

وبالتوازي، عُثر الأحد على تاج الإمبراطورة أوجيني قرب المتحف، وهو من التيجان الإمبراطورية العائدة لزوجة نابليون الثالث، ويتألف، وفق وصف اللوفر، من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد. ويواصل الفريق الأمني التدقيق في ظروف العثور عليه ومسار خروجه من القاعة. (روسيا اليوم)
 
