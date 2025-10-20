ويتكوف و كوشنير يقتحمان "الكيريا"...ما الذي يُخطط لغزة؟

Advertisement

أفادت القناة 12 ، اليوم الاثنين، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار عقدا اجتماعات مع ضباط الجيش لمتابعة جاهزية القوات استعدادًا للمرحلة التالية من اتفاق غزة.وبحسب صحيفة " " وصل المبعوثان إلى وقاما بزيارة نادرة إلى مقر (الكيريا) في ، و التقيا برئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "شلومي بيندر" ورئيس قسم التخطيط، اللواء "إيال هاريل".وأوضحت الصحيفة أن جدول الأعمال يشمل دراسة إمكانية إدخال قوة عسكرية أجنبية تتألف من آلاف الجنود، بالإضافة إلى مناقشة خطوات نزع سلاح حركة من .وشدد ويتكوف وكوشنر خلال الاجتماع، الذي حصل على موافقة القيادة السياسية، على أهمية منع أي خرق محتمل لاتفاق غزة وسد الثغرات لضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من الاتفاق.