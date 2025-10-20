23
عربي-دولي
ويتكوف و كوشنير يقتحمان "الكيريا"...ما الذي يُخطط لغزة؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة 12
العبرية
، اليوم الاثنين، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار
البيت الأبيض
جاريد كوشنر
عقدا اجتماعات مع ضباط الجيش
الإسرائيلي
لمتابعة جاهزية القوات استعدادًا للمرحلة التالية من اتفاق غزة.
وبحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" وصل المبعوثان إلى
إسرائيل
وقاما بزيارة نادرة إلى مقر
وزارة الدفاع
(الكيريا) في
تل أبيب
، و التقيا برئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "شلومي بيندر" ورئيس قسم التخطيط، اللواء "إيال هاريل".
وأوضحت الصحيفة أن جدول الأعمال يشمل دراسة إمكانية إدخال قوة عسكرية أجنبية تتألف من آلاف الجنود، بالإضافة إلى مناقشة خطوات نزع سلاح حركة
حماس
من
قطاع غزة
.
وشدد ويتكوف وكوشنر خلال الاجتماع، الذي حصل على موافقة القيادة السياسية، على أهمية منع أي خرق محتمل لاتفاق غزة وسد الثغرات لضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
