Advertisement

عربي-دولي

الأونروا تحذّر من صعوبات الحصول على السلع في غزة

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1431919-638965998754312304.webp
Doc-P-1431919-638965998754312304.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل سمحت بدخول بعض البضائع للتجار في القطاع، لكنه أشار إلى أن الأسعار مرتفعة للغاية، ولا يستطيع كثير من السكان شراء ما هو متاح.
Advertisement

وأوضح أبو حسنة أن هناك حاجة ماسة لتنظيم إداري في غزة لتنسيق المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، مؤكداً أن الأونروا تعمل على إعادة انتظام الخدمات الأساسية رغم التحديات الكبيرة.

وأضاف أن الوكالة نجحت في إعادة 300 ألف طالب إلى مدارسها داخل القطاع، في إطار جهود استئناف العملية التعليمية تدريجياً.

كما لفت إلى أن لدى الأونروا شاحنات محمّلة بالمساعدات تكفي سكان غزة لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن إسرائيل لم تسمح بدخولها حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: الأطفال والعائلات في قطاع غزة يواجهون صعوبات غير مسبوقة في الحصول على مياه شرب آمنة
lebanon 24
21/10/2025 02:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: أكثر من 200,000 شخص باقون في مدينة غزة وسط قصف مستمر وصعوبات في الوصول إلى ضروريات الحياة
lebanon 24
21/10/2025 02:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: أكثر من 86% من مساحة مدينة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو تحولت إلى مناطق عسكرية
lebanon 24
21/10/2025 02:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الإعلامي للأونروا: الأونروا هي الجسم الأممي الوحيد الذي بقي متماسكا في قطاع غزة
lebanon 24
21/10/2025 02:05:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشار الإعلامي

وكالة الأونروا

مستشار الإعلام

عدنان أبو حسنة

سكان غزة

أبو حسنة

إسرائيل

أبو حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:16 | 2025-10-20
16:49 | 2025-10-20
16:38 | 2025-10-20
16:30 | 2025-10-20
16:15 | 2025-10-20
16:12 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24