الأونروا تحذّر من صعوبات الحصول على السلع في غزة

Advertisement

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتنظيم إداري في غزة لتنسيق المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، مؤكداً أن الأونروا تعمل على إعادة انتظام الخدمات الأساسية رغم التحديات الكبيرة.وأضاف أن الوكالة نجحت في إعادة 300 ألف طالب إلى مدارسها داخل القطاع، في إطار جهود استئناف العملية التعليمية تدريجياً.كما لفت إلى أن لدى الأونروا شاحنات محمّلة بالمساعدات تكفي لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن إسرائيل لم تسمح بدخولها حتى الآن.