عربي-دولي
الأونروا تحذّر من صعوبات الحصول على السلع في غزة
Lebanon 24
20-10-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
المستشار الإعلامي
لوكالة الأونروا في غزة،
عدنان أبو حسنة
، أن
إسرائيل
سمحت بدخول بعض البضائع للتجار في القطاع، لكنه أشار إلى أن الأسعار مرتفعة للغاية، ولا يستطيع كثير من السكان شراء ما هو متاح.
وأوضح
أبو حسنة
أن هناك حاجة ماسة لتنظيم إداري في غزة لتنسيق المساعدات الإنسانية بشكل أفضل، مؤكداً أن الأونروا تعمل على إعادة انتظام الخدمات الأساسية رغم التحديات الكبيرة.
وأضاف أن الوكالة نجحت في إعادة 300 ألف طالب إلى مدارسها داخل القطاع، في إطار جهود استئناف العملية التعليمية تدريجياً.
كما لفت إلى أن لدى الأونروا شاحنات محمّلة بالمساعدات تكفي
سكان غزة
لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن إسرائيل لم تسمح بدخولها حتى الآن.
