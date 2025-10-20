Advertisement

عربي-دولي

انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي

20-10-2025 | 23:09
Doc-P-1431965-638966252871380700.jpeg
Doc-P-1431965-638966252871380700.jpeg photos 0
أدى هجوم روسي أمس الإثنين استهدف موقعا للطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من شمال أوكرانيا.
وقال مسؤولون، إن روسيا شنت هجوما جديدا على منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الحدودية، أمس الاثنين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات في الشمال، ومنها البلدة الرئيسية خارج محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.

وذكرت شركة الطاقة المحلية في المنطقة أن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.

وأفاد يوري فوميتشيف، رئيس بلدية سلافوتيتش، التي تبعد 45 كيلومترا غرب محطة تشيرنوبل في منطقة كييف، على تطبيق تيليغرام، بأن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.

وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

وتركزت الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية وقطاع الغاز، مع اقتراب فصل الشتاء وسط عدم توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
 
شركة الطاقة

الأوكرانية

الرئيسي

النووي

الشمال

روسيا

