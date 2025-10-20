انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي

Advertisement

أدى هجوم روسي أمس الإثنين استهدف موقعا للطاقة إلى انقطاع الكهربائي عن مناطق واسعة من شمال .وقال مسؤولون، إن شنت هجوما جديدا على منطقة تشيرنيهيف الحدودية، أمس الاثنين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مساحات في ، ومنها البلدة الرئيسية خارج محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.وذكرت المحلية في المنطقة أن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.وأفاد يوري فوميتشيف، رئيس بلدية سلافوتيتش، التي تبعد 45 كيلومترا غرب محطة تشيرنوبل في منطقة ، على تطبيق تيليغرام، بأن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.وتركزت الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية وقطاع ، مع اقتراب فصل الشتاء وسط عدم توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.