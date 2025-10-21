واشنطن تعتمد وجهة جديدة لترحيل المهاجرين.. تقرير يكشف التفاصيل



وقالت الحكومة في بيان على صفحتها في " " إنها توصلت إلى اتفاق مع يجيز للسلطات الأميركية أن ترسل مؤقتا طالبي لجوء إلى بيليز بوصفها "دولة ثالثة آمنة"، وذلك ريثما ينتهي البت لطلباتهم.



وقالت في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة لوقف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التجاوزات في نظام اللجوء في بلدنا، وتعزيز التزامنا المشترك مواجهة تحديات منطقتنا سويا".



ومنذ عودته إلى في يناير الماضي، أطلق الرئيس الأميركي حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتفاوض على اتفاقيات مثيرة للجدل تهدف إلى إرسالهم إلى دول ثالثة، أبرزها السلفادور، وأوغندا، وجنوب السودان، ورواندا.



وحتى الآن استضافت كل من بنما، وكوستاريكا، والسلفادور، وهندوراس طالبي لجوء رحلتهم الولايات المتحدة.