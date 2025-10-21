Advertisement

واشنطن تعتمد وجهة جديدة لترحيل المهاجرين.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:05
أعلنت حكومة بيليز، أنها أبرمت اتفاقا مع الإدارة الأميركية تستضيف بموجبه مؤقتا هذه الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، بانتظار أن تبت الأخيرة بطلبات لجوئهم إليها.
وقالت الحكومة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إنها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن يجيز للسلطات الأميركية أن ترسل مؤقتا طالبي لجوء إلى بيليز بوصفها "دولة ثالثة آمنة"، وذلك ريثما ينتهي البت لطلباتهم.

ويحتاج الاتفاق، الذي يسري لمدة عامين ولم يُنشر نصه، إلى موافقة مجلس الشيوخ في بيليز لكي يصبح ساري التنفيذ.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة لوقف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التجاوزات في نظام اللجوء في بلدنا، وتعزيز التزامنا المشترك مواجهة تحديات منطقتنا سويا".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتفاوض على اتفاقيات مثيرة للجدل تهدف إلى إرسالهم إلى دول ثالثة، أبرزها السلفادور، وأوغندا، وجنوب السودان، ورواندا.

وحتى الآن استضافت كل من بنما، وكوستاريكا، والسلفادور، وهندوراس طالبي لجوء رحلتهم الولايات المتحدة.
وزارة الخارجية الأميركية

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مجلس الشيوخ

دونالد

