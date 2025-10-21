قسد: هذا ما ناقشناه مع الحكومة السورية

أعلنت قوات (قسد) أنها استقبلت وفداً من الحكومة خلال اجتماع عُقد في مدينة الطبقة.

Advertisement

وأوضحت في بيان، أن الاجتماع تناول مناقشة الأحداث الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المعتقلين لدى قسد إلى الحكومة السورية.



وأكدت قوات سوريا الديمقراطية على أهمية استمرار الحوار لضمان استقرار جميع المناطق السورية والحفاظ على وحدة البلاد.