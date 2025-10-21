Advertisement

عربي-دولي

قسد: هذا ما ناقشناه مع الحكومة السورية

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:07
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها استقبلت وفداً من الحكومة السورية خلال اجتماع عُقد في مدينة الطبقة.
وأوضحت في بيان، أن الاجتماع تناول مناقشة الأحداث الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المعتقلين لدى قسد إلى الحكومة السورية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية على أهمية استمرار الحوار لضمان استقرار جميع المناطق السورية والحفاظ على وحدة البلاد.
