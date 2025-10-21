Advertisement

عربي-دولي

ناريشكين: أوروبا لا تستطيع التكيف مع الواقع المتغير

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:10
رأى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس مستعدان لتقديم رهاب روسيا فقط للدول الأوروبية، بحسب وكالة "نوفوستي".
تصريحاته جاءت خلال كلمة في اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة، الذي عقد في سمرقند، أوزبكستان.
وقال ناريشكين إن أوروبا، التي اعتادت العيش تحت الاحتلال الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية، "لا تستطيع التكيف مع الواقع الدولي المتغير".
كما أن وزارات الخارجية الأوروبية متشائمة إزاء غياب حلول متوسطة وطويلة الأجل للحفاظ على الأمن في القارة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو"، مشيرا  إلى أن "هناك اتهامات موجهة إلى واشنطن".

وأضاف: "الحل الوحيد الذي يقدمه ماكرون وميرتس، اللذان ترعاهما هياكل ألكسندر سوروس، ناهيك عن أمثال كالاس للدول الأوروبية، هو رهاب روسيا وبناء متسارع للقدرات العسكرية الأوروبية، مع التركيز على صراع مسلح واسع النطاق مع روسيا".


