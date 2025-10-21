رأى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس مستعدان لتقديم رهاب فقط للدول الأوروبية، بحسب وكالة "نوفوستي".

تصريحاته جاءت خلال كلمة في اجتماع مجلس رؤساء والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة، الذي عقد في سمرقند، أوزبكستان.

وقال ناريشكين إن ، التي اعتادت العيش تحت الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية، "لا تستطيع التكيف مع الواقع الدولي المتغير".

كما أن وزارات الخارجية الأوروبية متشائمة إزاء غياب حلول متوسطة وطويلة الأجل للحفاظ على الأمن في القارة بين دول ودول حلف الناتو"، مشيرا إلى أن "هناك اتهامات موجهة إلى ".



وأضاف: "الحل الوحيد الذي يقدمه ماكرون وميرتس، اللذان ترعاهما هياكل ألكسندر سوروس، ناهيك عن أمثال كالاس للدول الأوروبية، هو رهاب روسيا وبناء متسارع للقدرات العسكرية الأوروبية، مع التركيز على صراع مسلح واسع النطاق مع روسيا".



