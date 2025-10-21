حماس سلمت الجثة مساء الإثنين.. واسرائيل تكشف هويتها

Advertisement

أعلنت ، الثلاثاء، أن الجثة التي أعادتها حركة مساء الإثنين تعود لضابط الصف في الجيش تال حاييمي، الذي قتل في السابع من أكتوبر 2023.وجاء في بيان صادر عن : "في ختام عملية التحقق التي أجراها ، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.وقتل حاييمي (41 عاما) قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير يتسحق خلال هجوم حماس جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.وبعد مقتله، نقلت حماس جثته إلى في اليوم ذاته.