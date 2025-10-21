27
عربي-دولي
حماس سلمت الجثة مساء الإثنين.. واسرائيل تكشف هويتها
Lebanon 24
21-10-2025
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
، الثلاثاء، أن الجثة التي أعادتها حركة
حماس
مساء الإثنين تعود لضابط الصف في الجيش تال حاييمي، الذي قتل في السابع من أكتوبر 2023.
وجاء في بيان صادر عن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
: "في ختام عملية التحقق التي أجراها
المعهد الوطني للطب الشرعي
، أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.
وقتل حاييمي (41 عاما) قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير يتسحق خلال هجوم حماس جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وبعد مقتله، نقلت حماس جثته إلى
قطاع غزة
في اليوم ذاته.
حماس: سنسلم جثتي رهينتين مساء اليوم للصليب الأحمر
Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين مساء اليوم للصليب الأحمر
21/10/2025 11:20:35
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام: قررنا تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الساعة 10 مساء
Lebanon 24
كتائب القسام: قررنا تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الساعة 10 مساء
21/10/2025 11:20:35
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية الجثث الأربع التي استلمها من حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية الجثث الأربع التي استلمها من حماس
21/10/2025 11:20:35
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلمت جثتيهما مساء الأربعاء.. إسرائيل تتعرف على هوية رهينتين إسرائيليين من هما؟
Lebanon 24
تسلمت جثتيهما مساء الأربعاء.. إسرائيل تتعرف على هوية رهينتين إسرائيليين من هما؟
21/10/2025 11:20:35
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
المعهد الوطني للطب الشرعي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
مكتب رئيس الوزراء
المعهد الوطني
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
Lebanon 24
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
03:41 | 2025-10-21
21/10/2025 03:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
Lebanon 24
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
03:39 | 2025-10-21
21/10/2025 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
03:30 | 2025-10-21
21/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
Lebanon 24
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
03:22 | 2025-10-21
21/10/2025 03:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
Lebanon 24
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
03:21 | 2025-10-21
21/10/2025 03:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:41 | 2025-10-21
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
03:39 | 2025-10-21
تدمير مسيّرات ومقتل العشرات.. هذا ما اعلنته روسيا صباح اليوم
03:30 | 2025-10-21
تقرير إيراني: عزلة الجمهورية الإسلامية تتفاقم.. وهذا وضع "حزب الله"
03:22 | 2025-10-21
موسكو: كيف يؤجل لقاء لافروف وروبيو قبل الاتفاق عليه!
03:21 | 2025-10-21
ترامب يناقش المرحلة الثانية من وقف النار في القطاع.. وثلاثي أميركي في إسرائيل لمنع نتنياهو من إبطال الهدنة
03:19 | 2025-10-21
حصلت على 237 صوتا في اقتراع أجراه مجلس النواب.. تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 11:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
