لقبول اتفاق غزة.. ضغوط أميركية على سموتريتش

Advertisement

طالب الأميركي من المتطرف ، بـ"القبول الكامل" لخطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة.وحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، فإن بيسنت التقى في ، الإثنين، حيث عقدا "اجتماعا نادرا".ويسلط البيان الأميركي الضوء على "استياء واشنطن" من معارضة سموتريتش للجهود الأميركية لوقف حرب غزة، وفق صحيفة "تايمز أوف ".وكان سموتريتش واحدا من العديد من الوزراء المتطرفين الذين صوتوا ضد الموافقة على المرحلة الأولى من خطة ، التي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا محدودا من غزة، وتبادلا للأسرى.