Advertisement

عربي-دولي

قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1432067-638966407723664130.webp
Doc-P-1432067-638966407723664130.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تتولى إدارة قطاع غزة.
Advertisement
وأضافت أن حماس قامت بإدراج نحو نصف أعضاء حكومة التكنوقراط ضمن قائمتها، وهم أشخاص يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يعلنوا ذلك بشكل صريح وواضح.

من جهته، أكد القيادي فى حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.
ووجه الحية الشكر لكل الوسطاء، مؤكداً على صمود الشعب الفلسطيني وتوافر الإرادة لإنهاء معاناته.

وأضاف الحية أن لدى الحركة إصرارا لتسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق رغم الصعوبات ونقص المعدات المتوفرة للعثور عليهم.

كما أشار الحية إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بقلق متزايد من احتمالية انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تدير غزة
lebanon 24
21/10/2025 14:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: عملنا على تشكيل حكومة تشاركية ورفضنا مبدأ المحاصصة في تقاسم السلطة وتوزيع المناصب
lebanon 24
21/10/2025 14:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سعي نتنياهو للسيطرة على قطاع غزة وتشكيل حكومة فيه هو "وهم خالص"
lebanon 24
21/10/2025 14:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية
lebanon 24
21/10/2025 14:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

دارة الرئيس

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-10-21
06:40 | 2025-10-21
06:15 | 2025-10-21
05:20 | 2025-10-21
05:13 | 2025-10-21
05:09 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24