قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة



Advertisement وأضافت أن حماس قامت بإدراج نحو نصف أعضاء حكومة التكنوقراط ضمن قائمتها، وهم أشخاص يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يعلنوا ذلك بشكل صريح وواضح.



، أكد القيادي فى حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأميركي ترمب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام. ذكرت هيئة البث ، الثلاثاء، أن حركة تشارك سراً في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تتولى إدارة .وأضافت أن حماس قامت بإدراج نحو نصف أعضاء حكومة التكنوقراط ضمن قائمتها، وهم أشخاص يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يعلنوا ذلك بشكل صريح وواضح.، أكد القيادي فى حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأميركي ترمب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.

ووجه الحية الشكر لكل الوسطاء، مؤكداً على صمود الشعب الفلسطيني وتوافر الإرادة لإنهاء معاناته.



وأضاف الحية أن لدى الحركة إصرارا لتسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق رغم الصعوبات ونقص المعدات المتوفرة للعثور عليهم.



كما أشار الحية إلى أن حماس والفصائل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.



يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون لصحيفة " تايمز" New York Times إن إدارة الرئيس تشعر بقلق متزايد من احتمالية انسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.