عربي-دولي
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
Lebanon 24
21-10-2025
|
03:41
A-
A+
ذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
، الثلاثاء، أن حركة
حماس
تشارك سراً في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تتولى إدارة
قطاع غزة
.
وأضافت أن حماس قامت بإدراج نحو نصف أعضاء حكومة التكنوقراط ضمن قائمتها، وهم أشخاص يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يعلنوا ذلك بشكل صريح وواضح.
من جهته
، أكد القيادي فى حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.
ووجه الحية الشكر لكل الوسطاء، مؤكداً على صمود الشعب الفلسطيني وتوافر الإرادة لإنهاء معاناته.
وأضاف الحية أن لدى الحركة إصرارا لتسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق رغم الصعوبات ونقص المعدات المتوفرة للعثور عليهم.
كما أشار الحية إلى أن حماس والفصائل
الفلسطينية
ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "
نيويورك
تايمز" New York Times إن إدارة الرئيس
دونالد ترامب
تشعر بقلق متزايد من احتمالية انسحاب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
