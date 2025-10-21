Advertisement

عربي-دولي

الاستخبارات الروسية: نختبر أحدث التكتيكات لمواجهة التدخل الخارجي المدمر

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1432102-638966437525662571.webp
Doc-P-1432102-638966437525662571.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، الثلاثاء، أن بريطانيا والدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي تستخدم جميع الأدوات الممكنة ضد روسيا، من التدابير الاقتصادية إلى تنظيم العمليات الإرهابية والهجمات العسكرية "بواسطة وكلاء أوكرانيين".
Advertisement

ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية كلمة ناريشكين أمام جلسة قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لرابطة الدول المستقلة، جاء فيها: "إن بريطانيا والدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي تستخدم ضد روسيا جميع الوسائل الممكنة، بدءاً من التدابير الاقتصادية وصولاً إلى تنظيم العمليات الإرهابية والضربات العسكرية على أراضينا بواسطة وكلاء أوكرانيين".
ووفقاً لناريشكين، يتعين اليوم العمل في ظل اضطرابات دولية ناجمة عن الانتقال من نظامٍ يركز على الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب. وأضاف: "في الإعلام، تعرف "فترة الالتحام" هذه بالاضطراب العالمي. ومع ذلك، تشير سلسلة الأزمات الدولية الأخيرة إلى وصف أدق هو "الفوضى" العالمية. مراكز القوة الناشئة مضطرة لإثبات قدرتها على الصمود في وجه ضغوط الدول الغربية وأجهزتها الاستخباراتية، التي تسعى، كما هو متوقع، إلى منع ظهور التعددية القطبية".
مواضيع ذات صلة
الاستخبارات الروسية: كييف لا تتخلى عن محاولات جذب الناتو لمواجهة مسلحة معنا
lebanon 24
21/10/2025 14:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات ترامب الأخيرة الحادة تجاه روسيا تعدّ تكتيكاً تفاوضيًّا
lebanon 24
21/10/2025 14:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: مسألة صواريخ توماهوك كانت موضع نقاش خلال المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
lebanon 24
21/10/2025 14:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الخارجية الروسية: كييف تستعد لاستفزاز جديد واسع التأثير
lebanon 24
21/10/2025 14:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

بريطانيا

الأوروبي

أوروبي

الغربي

سيرغي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-10-21
06:40 | 2025-10-21
06:15 | 2025-10-21
05:20 | 2025-10-21
05:13 | 2025-10-21
05:09 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24