عربي-دولي
الاستخبارات الروسية: نختبر أحدث التكتيكات لمواجهة التدخل الخارجي المدمر
Lebanon 24
21-10-2025
|
04:41
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية،
سيرغي
ناريشكين، الثلاثاء، أن
بريطانيا
والدول الرائدة في
الاتحاد الأوروبي
تستخدم جميع الأدوات الممكنة ضد
روسيا
، من التدابير الاقتصادية إلى تنظيم العمليات الإرهابية والهجمات العسكرية "بواسطة وكلاء أوكرانيين".
ونشر جهاز الاستخبارات الخارجية كلمة ناريشكين أمام جلسة قادة
الأجهزة الأمنية
والاستخباراتية لرابطة الدول المستقلة، جاء فيها: "إن بريطانيا والدول الرائدة في الاتحاد
الأوروبي
تستخدم ضد روسيا جميع الوسائل الممكنة، بدءاً من التدابير الاقتصادية وصولاً إلى تنظيم العمليات الإرهابية والضربات العسكرية على أراضينا بواسطة وكلاء أوكرانيين".
ووفقاً لناريشكين، يتعين اليوم العمل في ظل اضطرابات دولية ناجمة عن الانتقال من نظامٍ يركز على
الولايات المتحدة
إلى نظام متعدد الأقطاب. وأضاف: "في الإعلام، تعرف "فترة الالتحام" هذه بالاضطراب العالمي. ومع ذلك، تشير سلسلة الأزمات الدولية الأخيرة إلى وصف أدق هو "الفوضى" العالمية. مراكز القوة الناشئة مضطرة لإثبات قدرتها على الصمود في وجه ضغوط الدول الغربية وأجهزتها الاستخباراتية، التي تسعى، كما هو متوقع، إلى منع ظهور التعددية القطبية".
