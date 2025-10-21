لماذا ترفض دول إرسال قوّات إلى غزة؟

Advertisement

ذكر موقع " عربية" أن العديد من الدول أبدت مخاوفها من الانضمام إلى قوات حفظ السلام الدولية في ، بسبب غموض مهامها، وخوفا من الاشتباك مع حركة ، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين ومسؤولين.ووفقا لخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، ستشكل قوة أمنية دولية لحفظ السلام في القطاع، لكن بعض الدول مترددة في الانضمام إلى هذه القوة بسبب المخاطر المحدقة، وغموض مهمة هذه القوات إلى جانب احتمال أن ينظر إليها كقوات احتلال، وفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز".وتنبني خطة ذات البنود الـ20 على وقف إطلاق النار، وتخلي حماس عن سلاحها، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام، بالتزامن مع انسحاب الجيش من القطاع، بهدف تأمين تلك المناطق ومنع دخول الأسلحة، وتسهيل توزيع المساعدات، وتدريب شرطة فلسطينية.وأوضح المصدر أن تشكيل ونشر قوة دولية في القطاع من شأنه تحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار الحالي سيكون اتفاقا دائما، وما إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون سيتوجهون نحو سلام دائم.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومسؤولين من عدة دول مطلعة على وضع المفاوضات، أن غموض مهمة تلك القوات هو العقبة الأكبر أمام تشكيلها ونشرها.وأكد ممثلون من عدة دول مرشحة للمشاركة في قوات حفظ السلام أنهم لن يرسلوا قواتهم قبل توضيح مهمة القوة بدقة بعد وصولها إلى غزة، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على المناقشات.