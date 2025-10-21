زاخاروفا للصحفيين: لا تشاركوا في هذه المهزلة الإعلامية

دعت الخارجية الروسية إلى تجاهل "المهزلة الإعلامية" التي تحيط بموعد الاجتماع المحتمل بين ووزير الخارجية الأميركي .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعليقا على تقرير صحيفة "فايننشيال تايمز" الذي أفاد بإمكانية عقد مثل هذا اللقاء في 30 تشرين الأول.

وقالت زاخاروفا: "لا تشاركوا في هذه المهزلة الإعلامية. لفت اليوم الانتباه إلى كثرة الأخبار الكاذبة المتداولة حول هذا الموضوع. من جهتي، أؤكد لكم: بمجرد حصولنا على معلومات يمكننا مشاركتها، سنفعل ذلك فورا". (روسيا اليوم)