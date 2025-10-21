Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا للصحفيين: لا تشاركوا في هذه المهزلة الإعلامية

21-10-2025 | 10:23
دعت الخارجية الروسية وسائل الإعلام إلى تجاهل "المهزلة الإعلامية" التي تحيط بموعد الاجتماع المحتمل بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير صحيفة "فايننشيال تايمز" الذي أفاد بإمكانية عقد مثل هذا اللقاء في 30 تشرين الأول. 
 
وقالت زاخاروفا: "لا تشاركوا في هذه المهزلة الإعلامية. لفت سيرغي لافروف اليوم الانتباه إلى كثرة الأخبار الكاذبة المتداولة حول هذا الموضوع. من جهتي، أؤكد لكم: بمجرد حصولنا على معلومات يمكننا مشاركتها، سنفعل ذلك فورا". (روسيا اليوم) 
