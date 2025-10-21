Advertisement

بزشكيان: تحقق الوحدة والانسجام بين الدول الاسلامية يفشل المؤامرات

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:53
Doc-P-1432254-638966697953754742.png
Doc-P-1432254-638966697953754742.png photos 0
اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال استقبال مستشار الامن القومي العراقي، انه كلما ترسخت الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية، فإن مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة لن تنجح.
