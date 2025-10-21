بشأن القمة بين ترامب وبوتين… هذا ما كشفه مسؤول رفيع في البيت الأبيض

Advertisement

وأوضح المسؤول أيضًا أنه لا توجد خطط لعقد لقاء مباشر بين الأميركي ونظيره الروسي سيرجي ، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم الاثنين كان "مثمرًا".