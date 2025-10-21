Advertisement

عربي-دولي

بشأن القمة بين ترامب وبوتين… هذا ما كشفه مسؤول رفيع في البيت الأبيض

Lebanon 24
21-10-2025 | 12:01
أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بأن لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، وذلك بعد أيام من إشارة ترامب إلى احتمال عقد اجتماع ثان مع بوتين.
وأوضح المسؤول أيضًا أنه لا توجد خطط لعقد لقاء مباشر بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم الاثنين كان "مثمرًا".
