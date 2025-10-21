نائب الرئيس الأميركي: حماس ستدفع الثمن إن لم تتخلَّ عن السلاح

قال الأميركي، جي دي فانس، الثلاثاء، إنه يشعر بـ"تفاؤل كبير" بشأن صمود وقف إطلاق النار في ، مؤكدا أن تنفيذ ما وصفها "خطة " يسير "أفضل من المتوق

Advertisement

وقال فانس في مؤتمر صحفي من ، إن لا تفرض أي شيء على تل أبيب، مضيفا أن الحكومة "تساعد بدرجة كبيرة" في تنفيذ الخطة، وإن مركز قيادة يراقب عمليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

وحذر فانس من أن حركة سيقضى عليها إذا لم تتعاون. وقال: " إن لم تتخلى حماس عن السلاح فستحدث أمور سيئة للغاية".

وشدد نائب الرئيس على أن مواقع وجود جثث بعض الرهائن في غزة لا تزال غير معلومة.



واعتبر أن على إسرائيل الاتفاق بشأن نوع القوات التي ستتواجد على الأرض كجزء من تنفيذ الخطة.



من جانبه أكد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ، إن الجهود مستمرة لضمان استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية تنفيذ المرحلة الأولى، وسط مؤشرات على تحقيق "تقدم كبير" في الأيام المقبلة.



وأضاف كوشنر في مؤتمر صحفي مشترك مع جي دي فانس وستيف ويتكوف: "نحن مصممون على إنجاز المرحلة الأولى بالكامل، وستلاحظون الكثير من التقدم قريبا".



وأشار إلى أن النزاع الممتد منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس "يتجه نحو وضع الهدنة"، مضيفا أن الجانبين ينتقلان من الحرب إلى "عصر من السلام".



وفيما يتعلق بجهود إعادة جثث الرهائن، قال كوشنر: "نسجل تقدما في إعادة جثامين الرهائن من غزة"، مؤكدا أن ترامب "سيدعم هذه الجهود".



وأضاف أن هناك "تنسيقا كبيرا" بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وبدوره قال المبعوث الأميركي إلى ، ستيف ويتكوف، إن تنفيذ اتفاق غزة يعد الخطوة الأهم في مسار إنهاء النزاع. وأوضح أن "توقيع اتفاق غزة كان تحديا وتنفيذه هي الخطوة الأهم". (سكاي نيوز)