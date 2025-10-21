Advertisement

إقتصاد

رقم كبير جدًا.. هذا حجم الديون الأميركية

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:10
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيبحث ملف الرسوم الجمركية مع الرئيس الصيني خلال اجتماع في كوريا الجنوبية، متوقعًا "اجتماعًا ناجحًا للغاية" و"صفقة جيدة للطرفين".
وأكد أن الرسوم "مسألة تتعلق بأمننا القومي"، معتبرًا أن غيابها سيقود إلى "تراجع اقتصادي".

وأضاف ترامب: "أصبحنا دولة ثرية وسنتمكن من تسديد ديوننا"، مشيرًا إلى أنه "جلب استثمارات للولايات المتحدة مقدارها 17 تريليون دولار وسيصل الرقم إلى 20 قريبًا".
 
ولفت ترامب إلى أنّ الولايات المتحدة مدينة بنحو 37 ترليون دولار وسنتمكن من سداد الديون.
 
وقال إنه "هدد الهند وباكستان بفرض رسوم جمركية عليهما ولذلك أوقفتا الحرب بينهما".

واتهم ترامب "الديمقراطيين بأنهم يأخذون الحكومة رهينة لاسترضاء المتطرفين في حزبهم".
