رقم كبير جدًا.. هذا حجم الديون الأميركية

قال الرئيس الأميركي إنه سيبحث ملف الرسوم الجمركية مع الرئيس الصيني خلال اجتماع في ، متوقعًا "اجتماعًا ناجحًا للغاية" و"صفقة جيدة للطرفين".

وأكد أن الرسوم "مسألة تتعلق بأمننا القومي"، معتبرًا أن غيابها سيقود إلى "تراجع اقتصادي".



وأضاف : "أصبحنا دولة ثرية وسنتمكن من تسديد ديوننا"، مشيرًا إلى أنه "جلب استثمارات للولايات المتحدة مقدارها 17 تريليون دولار وسيصل الرقم إلى 20 قريبًا".

ولفت ترامب إلى أنّ مدينة بنحو 37 ترليون دولار وسنتمكن من سداد الديون.

وقال إنه "هدد وباكستان بفرض رسوم جمركية عليهما ولذلك أوقفتا الحرب بينهما".



واتهم ترامب " بأنهم يأخذون الحكومة رهينة لاسترضاء المتطرفين في حزبهم".