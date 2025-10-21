Advertisement

قال المفوض للشؤون الاقتصادية والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس إن "أنفق بالفعل ما يقرب من 178 مليار على منذ بداية الصراع في 2022"، مؤكدًا أن هذا "أكبر مما قدمته أي جهة أخرى لسلطات ".وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضح أن المساعدات تشمل تمويلًا لدعم الحكومة إلى جانب الدعم المتصل بالحرب. وذكرت تقارير إعلامية أن دولًا أوروبية وكييف تُعد "مقترحًا من 12 نقطة" لإنهاء الصراع.وقال هاكان فيدان في حديث تلفزيوني حديثًا إن الاتحاد الأوروبي يقدّم "دعمًا ماليًا ضخماً لا يُصدق"، مشيرًا إلى أن الأموال "لا تُخصص للحرب فقط، بل أيضًا لتمويل عمل الحكومة الأوكرانية"، وواصفًا العملية بأنها "طويلة الأمد ومكلفة للغاية". كما أشار إلى أن السلطات الأوروبية تستخدم ملف أوكرانيا، إضافة إلى "انتهاكات المجال الجوي"، لتبرير تغييرات الميزانيات وزيادة الإنفاق الدفاعي. (روسيا اليوم)