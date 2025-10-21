24
دولة أوروبية تدفع مبالغ مالية للسوريين للعودة إلى بلادهم
Lebanon 24
21-10-2025
|
13:55
photos
قالت وسائل إعلام هولندية إن أمستردام تناقش مع السلطات في
دمشق
ترتيبات لإعادة لاجئين سوريين من هولندا.
وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية عن أن وزيرة الدولة للتجارة الخارجية أوكجي دي فريس زارت دمشق والتقت أعضاء الحكومة الانتقالية لبحث "العودة المحتملة"، في أول زيارة رسمية هولندية منذ 16 عامًا.
وأشارت دي فريس إلى أن السلطات
السورية
"ترى أهمية عودة السكان للمساعدة في
إعادة الإعمار
"، لافتةً إلى استمرار المساعدات الإنسانية وتمويل إزالة الألغام، مع بقاء مدارس ومستشفيات وطرق مدمّرة. من جانبها، قالت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
والعمل هند قبوات إن
سوريا
"بحاجة إلى عودة جميع لاجئيها، لكن يجب أن يكون هذا قرارهم"، محذّرةً من أن "العودة القسرية ستتسبب في أزمة".
وأبلغ وزير الهجرة
ديفيد فان
ويل
البرلمان
أن الحكومة رفعت دعم إعادة الإدماج إلى 5000
يورو
للبالغ و2500 يورو للطفل، مع تغطية تكاليف الرحلات، موضحًا عودة نحو 800 سوري طوعًا هذا العام وتنظيم أول رحلة طيران مستأجرة في سبتمبر. كما تأمل الحكومة في التوصل إلى ترتيبات للإعادة القسرية لمن فقدوا حق الإقامة، بدءًا بالمدانين جنائيًا ومثيري الشغب، في حين شددت دمشق على عدم استعدادها للعودة القسرية. (روسيا اليوم)
