دولة أوروبية تدفع مبالغ مالية للسوريين للعودة إلى بلادهم

قالت وسائل إعلام هولندية إن أمستردام تناقش مع السلطات في ترتيبات لإعادة لاجئين سوريين من هولندا.

وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية عن أن وزيرة الدولة للتجارة الخارجية أوكجي دي فريس زارت دمشق والتقت أعضاء الحكومة الانتقالية لبحث "العودة المحتملة"، في أول زيارة رسمية هولندية منذ 16 عامًا.



وأشارت دي فريس إلى أن السلطات "ترى أهمية عودة السكان للمساعدة في "، لافتةً إلى استمرار المساعدات الإنسانية وتمويل إزالة الألغام، مع بقاء مدارس ومستشفيات وطرق مدمّرة. من جانبها، قالت وزيرة والعمل هند قبوات إن "بحاجة إلى عودة جميع لاجئيها، لكن يجب أن يكون هذا قرارهم"، محذّرةً من أن "العودة القسرية ستتسبب في أزمة".



وأبلغ وزير الهجرة ويل أن الحكومة رفعت دعم إعادة الإدماج إلى 5000 للبالغ و2500 يورو للطفل، مع تغطية تكاليف الرحلات، موضحًا عودة نحو 800 سوري طوعًا هذا العام وتنظيم أول رحلة طيران مستأجرة في سبتمبر. كما تأمل الحكومة في التوصل إلى ترتيبات للإعادة القسرية لمن فقدوا حق الإقامة، بدءًا بالمدانين جنائيًا ومثيري الشغب، في حين شددت دمشق على عدم استعدادها للعودة القسرية. (روسيا اليوم)