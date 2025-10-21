ترامب يلوّح بالرد العسكري على حماس إذا خرقت الاتفاق!

كثّفت ضغوطها على حركة " "، داعيةً إياها إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في ، وذلك تزامنًا مع زيارة الأميركي، جاي دي ، إلى يوم الثلاثاء، في إطار مساعٍ لتثبيت الهدنة التي تعرّضت لسلسلة خروق وتأخيرات في تسليم رفات الرهائن.

Advertisement



وكتب الرئيس الأميركي عبر منصة " " أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوات إلى قطاع غزة لـ"تأديب" حماس "في حال واصلت التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا" المبرم بناء على اقتراح تقدم به، بينما أعلنت الحركة أنها ستسلم ليل الثلاثاء جثتي رهينتين إضافيتين. وكتب الرئيس الأميركي عبر منصة " " أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوات إلى قطاع غزة لـ"تأديب" حماس "في حال واصلت التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا" المبرم بناء على اقتراح تقدم به، بينما أعلنت الحركة أنها ستسلم ليل الثلاثاء جثتي رهينتين إضافيتين.



تابع: "العديد من حلفائنا العظام في ومناطق محيطة بالشرق الأوسط، أبلغوني علنا وبقوة، بحماسة كبيرة، بأنهم سيرحبون بناء على طلبي، بالذهاب الى غزة مع قوة شديدة و(تقويم حماس) في حال واصلت حماس التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا".





وأشار إلى أنه أبلغ إسرائيل وحلفاء الإقليميين بأن "الوقت لم يحن بعد" لمواجهة جديدة مع حماس. وقال "لا يزال هناك أمل بأن تفعل حماس ما يجب فعله. إذا لم يقوموا بذلك، فإن نهاية حماس ستكون سريعة وقوية وقاسية".