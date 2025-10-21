Advertisement

عربي-دولي

ترامب يلوّح بالرد العسكري على حماس إذا خرقت الاتفاق!

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:28
كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على حركة "حماس"، داعيةً إياها إلى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك تزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، في إطار مساعٍ لتثبيت الهدنة التي تعرّضت لسلسلة خروق وتأخيرات في تسليم رفات الرهائن.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال" أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوات إلى قطاع غزة لـ"تأديب" حماس "في حال واصلت التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا" المبرم بناء على اقتراح تقدم به، بينما أعلنت الحركة أنها ستسلم ليل الثلاثاء جثتي رهينتين إضافيتين.

تابع: "العديد من حلفائنا العظام في الشرق الأوسط ومناطق محيطة بالشرق الأوسط، أبلغوني علنا وبقوة، بحماسة كبيرة، بأنهم سيرحبون بناء على طلبي، بالذهاب الى غزة مع قوة شديدة و(تقويم حماس) في حال واصلت حماس التصرف بسوء، في انتهاك لاتفاقها معنا".


وأشار إلى أنه أبلغ إسرائيل وحلفاء واشنطن الإقليميين بأن "الوقت لم يحن بعد" لمواجهة جديدة مع حماس. وقال "لا يزال هناك أمل بأن تفعل حماس ما يجب فعله. إذا لم يقوموا بذلك، فإن نهاية حماس ستكون سريعة وقوية وقاسية".
