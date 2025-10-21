23
عربي-دولي
بسبب قاعة الرقصة.. هيلاري كلينتون تتهم ترامب بـ"تخريب" البيت الأبيض
Lebanon 24
21-10-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت
هيلاري كلينتون
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بـ"تخريب" مبنى
البيت الأبيض
، على خلفية بدء هدم جزء من الجناح الشرقي لإنشاء قاعة رقص بتكلفة تقدَّر بـ250 مليون دولار.
وقالت: "هذا ليس منزله ليقوم بتخريبه، بل منزلنا ومنزل مواطنينا، وهو يدمره".
وجاءت تصريحاتها بعد تقارير عن مباشرة أعمال الهدم ضمن مشروع القاعة الجديدة.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت انطلاق أعمال إزالة في الجناح الشرقي تمهيدًا للبناء، رغم تصريحات سابقة لترامب بأن المشروع "لن يمس الهيكل القائم"، فيما تقول الإدارة إن التمويل يأتي من تبرعات خاصة.
وفي تصريحات سابقة عند توقيع الأمر التنفيذي للمشروع، قال
ترامب
إن التعديل سيكون "مجاورًا" للمبنى ولن يؤثر على هيكله. غير أن صور الهدم والانتقادات من معارضين وسياسيين أعادت الجدل حول أولوية المشروع وكلفته.
