عربي-دولي

"مسألة وقت".. هذا ما كُشف عن انفجار الوضع داخل إيران!

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:10
قال مسؤول إيراني إن المؤسسة الحاكمة "تدرك أن الاحتجاجات حتمية، إنها مسألة وقت فقط"، محذرًا من أن "المشكلة تتفاقم بينما تتقلص خياراتنا".

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين أن طهران ترى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وإسرائيل يشددون العقوبات "لتأجيج الاضطرابات" داخل إيران. (سكاي نيوز)
