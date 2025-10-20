Advertisement

عربي-دولي

سابقة تهزّ فرنسا...رئيس في سجنها للمرة الأولى!

Lebanon 24
20-10-2025 | 13:58
يستعد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، لدخول سجن "لا سانتي" في باريس لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات، ما لم يصدر عفو رئاسي بحقه، وفق ما كشف موقع "ميديا بارت الفرنسي".
وأوضح التقرير أن الزنزانة التي سيُحتجز فيها ساركوزي لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربعة، وتضم مرحاضاً ومكاناً للاستحمام وموقداً كهربائياً وهاتفاً برمز خاص. ورجّح أن يُوضع في جناح خاص بالمحتجزين "الضعفاء" أو جناح العزل، لأسباب أمنية تتعلق بحمايته من السجناء الآخرين.

وأشار مسؤول في إدارة السجون إلى أن هذه الزنازين لا تتمتع بامتيازات إضافية، لكنها غالباً مخصصة لسجين واحد فقط. وأكدت صحيفة "لوباريزيان" أن وزير العدل جيرالد دارمانان وعد بزيارة ساركوزي شخصياً والاهتمام بظروفه الأمنية، قائلاً إن "الرئيس الأسبق لا يزال يُعتبر بريئاً حتى صدور الحكم النهائي في الاستئناف".

ويأتي ذلك بعد لقاء سري جمع الرئيس إيمانويل ماكرون بساركوزي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استمر قرابة ساعة، قال ماكرون بعده إن استقباله "كان بُعداً إنسانياً طبيعياً"، مشدداً في الوقت نفسه على استقلال القضاء الفرنسي.
 
