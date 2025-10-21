Advertisement

عربي-دولي

قبالة ماديرا.. فرنسا توقف زورقًا يحمل 2.4 طن كوكايين

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:39
أعلنت البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إيقاف زورق سريع قبالة جزيرة ماديرا البرتغالية في المحيط الأطلسي، وعلى متنه 2.4 طن متري من الكوكايين. وقدّر مدّعون عامون في بريست قيمة الشحنة بأكثر من 128 مليون يورو (149 مليون دولار).
وأفاد المدّعون بأن البحرية استخدمت القوة لإجبار الزورق على التوقف، في عملية نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن فرقاطة فرنسية أطلقت النار لتعطيل المحركات بعد تجاهل النداءات، مشيرةً إلى مشاركة السلطات المدنية والعسكرية في البرتغال وإسبانيا في إيقاف الزورق.

ويأتي الكشف ضمن مسار متصاعد لاستيراد كميات كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا عبر إسبانيا والبرتغال وفرنسا، في ما تصفه وسائل إعلام فرنسية بـ"تسونامي أبيض". (روسيا اليوم)
