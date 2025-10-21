قبالة ماديرا.. فرنسا توقف زورقًا يحمل 2.4 طن كوكايين

Advertisement

أعلنت البحرية ، الثلاثاء، إيقاف زورق سريع قبالة ماديرا في المحيط ، وعلى متنه 2.4 طن متري من الكوكايين. وقدّر مدّعون عامون في بريست قيمة الشحنة بأكثر من 128 مليون (149 مليون دولار).وأفاد المدّعون بأن البحرية استخدمت القوة لإجبار الزورق على التوقف، في عملية نُفذت بالتنسيق مع والمملكة المتحدة. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن فرقاطة فرنسية أطلقت النار لتعطيل المحركات بعد تجاهل النداءات، مشيرةً إلى مشاركة السلطات المدنية والعسكرية في البرتغال وإسبانيا في إيقاف الزورق.ويأتي الكشف ضمن مسار متصاعد لاستيراد كميات كبيرة من الكوكايين إلى عبر والبرتغال وفرنسا، في ما تصفه وسائل إعلام فرنسية بـ"تسونامي أبيض". (روسيا اليوم)