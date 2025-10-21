سجن خطير في إسرائيل.. وعمليات تشريح تكشف الفظائع

Advertisement

وأفادت "الغارديان" بأن صورًا و شهادات من داخل المركز تُظهر احتجاز معتقلين فلسطينيين في أقفاص معصوبي الأعين ومكبّلي الأيدي، وربطهم بأسِرّة المستشفيات وإجبارهم على ارتداء الحفاضات. وقال أطباء في خان يونس إن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية تُظهر علامات إطلاق نار من مسافة قريبة وسحق جثامين تحت عجلات دبابات، فيما بدت على عدد من الضحايا آثار تقييد شديد على المعصمين والعيون مع وجود حبال حول العنق في إحدى الحالات. وأوضح مسؤولون صحيون أن الجثامين وصلت دون أسماء، بل برموز فقط، وبدأت إجراءات التعرف إلى الهويات.ووفق المصدر نفسه، يجري الجيش تحقيقًا جنائيًا في وفيات 36 سجينًا كانوا محتجزين في "سدي تيمان"، فيما سلّمت حتى الآن جثامين 150 فلسطينيًا ضمن الهدنة التي توسّطت فيها ، وسلمت حماس جثث بعض المحتجزين الذين توفوا خلال الحرب. وأشارت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إلى أن علامات التعذيب التي ظهرت على الجثامين "مرعبة"، داعيةً إلى تحقيق دولي مستقل. وقدّم طبيب إسرائيلي اطّلع على الصور قراءةً تشير إلى تغيّر لون اليدين عند مواضع الرباطات البلاستيكية بما يوحي بنقص تروية ناتج عن تقييد مفرط، بينما دعا مقرر أممي متخصص في الطب الشرعي إلى إشراك فرق طب شرعي مستقلة ونزيهة.، قال الجيش الإسرائيلي سابقًا إنه يعامل المعتقلين "بشكل لائق ودقيق"، وإن ادعاءات سوء السلوك تُفحص وتُحال إلى الشرطة العسكرية عند الاقتضاء، رافضًا التعليق على مسألة نقل الجثث من "سدي تيمان". وتقول إن ما لا يقل عن 75 معتقلًا فلسطينيًا توفّوا في السجون منذ 7 تشرين الأول 2023. (روسيا اليوم)