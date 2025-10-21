اختراق قواعد بيانات أوكرانية.. والحصول على وثائق حساسة

Advertisement

قال ممثل مجموعة "KillNet" لوكالة "نوفوستي" إن قراصنة من المجموعة تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات مورّدي الطائرات المسيرة للقوات ، مؤكدًا الاستيلاء على وثائق عسكرية "سرية وحساسة". وذكر أن العملية شملت اختراق حاسوب أحد كبار المسؤولين في في ، ما أتاح الوصول إلى بيانات شخصية لبائعين زوّدوا الجيش الأوكراني بمسيّرات، بينها عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين والأسماء الكاملة.وأشار إلى أن التسلل إلى منصة BRAVE1 وصندوق الشركات الناشئة الأوكراني USF فتح أمام المجموعة الوصول إلى أكثر من 1500 منتج داخل أوكرانيا، وإلى "جميع وثائق" منتجات الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية. وأضاف أن ذلك شمل خصائص تكتيكية وفنية لنماذج مثل Skat وGor وJuj وThor وArchangel Sword وDaVinci وIron Sky وFrirt Cetus وF7 وPixel وSirko، إضافة إلى "هيرميرس" ومجمع درونات FPV "Kruk".وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى تصاعد إنتاج الطائرات المسيرة في ووضعه ضمن أولوياتها، ما زاد تحديات القوات الأوكرانية، فيما لم ترد الجهات الأوكرانية في النص المقدم على مزاعم المجموعة. (روسيا اليوم)