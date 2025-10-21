Advertisement

عربي-دولي

اختراق قواعد بيانات أوكرانية.. والحصول على وثائق حساسة

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1432343-638966825602859501.png
Doc-P-1432343-638966825602859501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال ممثل مجموعة "KillNet" لوكالة "نوفوستي" إن قراصنة من المجموعة تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات مورّدي الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية، مؤكدًا الاستيلاء على وثائق عسكرية "سرية وحساسة". وذكر أن العملية شملت اختراق حاسوب أحد كبار المسؤولين في وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، ما أتاح الوصول إلى بيانات شخصية لبائعين زوّدوا الجيش الأوكراني بمسيّرات، بينها عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين والأسماء الكاملة.
Advertisement

وأشار إلى أن التسلل إلى منصة BRAVE1 وصندوق الشركات الناشئة الأوكراني USF فتح أمام المجموعة الوصول إلى أكثر من 1500 منتج داخل أوكرانيا، وإلى "جميع وثائق" منتجات الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية. وأضاف أن ذلك شمل خصائص تكتيكية وفنية لنماذج مثل Skat وGor وJuj وThor وArchangel Sword وDaVinci وIron Sky وFrirt Cetus وF7 وPixel وSirko، إضافة إلى "هيرميرس" ومجمع درونات FPV "Kruk".

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى تصاعد إنتاج الطائرات المسيرة في روسيا ووضعه ضمن أولوياتها، ما زاد تحديات القوات الأوكرانية، فيما لم ترد الجهات الأوكرانية في النص المقدم على مزاعم المجموعة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيليون في المراكز النووية والعسكرية ساهموا في حصولنا على وثائق حساسة
lebanon 24
22/10/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية: ندين اختراق روسيا المجال الجوي لإستونيا
lebanon 24
22/10/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: اختراق الطائرات المسيّرة عن بُعد أجواء بولندا هو اختبار لبولندا وحلف الأطلسي
lebanon 24
22/10/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني لأكسيوس: ترامب وزيلنسكي سيبحثان قضايا حساسة للغاية لا يمكن معالجتها إلا وجهاً لوجه
lebanon 24
22/10/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التحول الرقمي

روسيا اليوم

الأوكرانية

أوكرانيا

روسيا

استيل

vinci

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-10-21
16:32 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
16:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24