23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اختراق قواعد بيانات أوكرانية.. والحصول على وثائق حساسة
Lebanon 24
21-10-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ممثل مجموعة "KillNet" لوكالة "نوفوستي" إن قراصنة من المجموعة تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات مورّدي الطائرات المسيرة للقوات
الأوكرانية
، مؤكدًا الاستيلاء على وثائق عسكرية "سرية وحساسة". وذكر أن العملية شملت اختراق حاسوب أحد كبار المسؤولين في
وزارة التحول الرقمي
في
أوكرانيا
، ما أتاح الوصول إلى بيانات شخصية لبائعين زوّدوا الجيش الأوكراني بمسيّرات، بينها عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين والأسماء الكاملة.
Advertisement
وأشار إلى أن التسلل إلى منصة BRAVE1 وصندوق الشركات الناشئة الأوكراني USF فتح أمام المجموعة الوصول إلى أكثر من 1500 منتج داخل أوكرانيا، وإلى "جميع وثائق" منتجات الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية. وأضاف أن ذلك شمل خصائص تكتيكية وفنية لنماذج مثل Skat وGor وJuj وThor وArchangel Sword وDaVinci وIron Sky وFrirt Cetus وF7 وPixel وSirko، إضافة إلى "هيرميرس" ومجمع درونات FPV "Kruk".
وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى تصاعد إنتاج الطائرات المسيرة في
روسيا
ووضعه ضمن أولوياتها، ما زاد تحديات القوات الأوكرانية، فيما لم ترد الجهات الأوكرانية في النص المقدم على مزاعم المجموعة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيليون في المراكز النووية والعسكرية ساهموا في حصولنا على وثائق حساسة
Lebanon 24
وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيليون في المراكز النووية والعسكرية ساهموا في حصولنا على وثائق حساسة
22/10/2025 03:13:52
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية: ندين اختراق روسيا المجال الجوي لإستونيا
Lebanon 24
بيان للولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية: ندين اختراق روسيا المجال الجوي لإستونيا
22/10/2025 03:13:52
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: اختراق الطائرات المسيّرة عن بُعد أجواء بولندا هو اختبار لبولندا وحلف الأطلسي
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: اختراق الطائرات المسيّرة عن بُعد أجواء بولندا هو اختبار لبولندا وحلف الأطلسي
22/10/2025 03:13:52
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني لأكسيوس: ترامب وزيلنسكي سيبحثان قضايا حساسة للغاية لا يمكن معالجتها إلا وجهاً لوجه
Lebanon 24
مدير مكتب الرئيس الأوكراني لأكسيوس: ترامب وزيلنسكي سيبحثان قضايا حساسة للغاية لا يمكن معالجتها إلا وجهاً لوجه
22/10/2025 03:13:52
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التحول الرقمي
روسيا اليوم
الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا
استيل
vinci
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
Lebanon 24
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:35 | 2025-10-21
21/10/2025 04:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
Lebanon 24
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
16:32 | 2025-10-21
21/10/2025 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:01 | 2025-10-21
21/10/2025 04:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-10-21
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:32 | 2025-10-21
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
16:20 | 2025-10-21
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:01 | 2025-10-21
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:00 | 2025-10-21
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 03:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24