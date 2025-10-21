23
بريطانيا تنشر عسكريين في إسرائيل
Lebanon 24
21-10-2025
|
15:23
أفادت "
سكاي نيوز
" عن أن
المملكة
المتحدة أرسلت ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى وعددًا محدودًا من الجنود إلى
إسرائيل
، للمساهمة في الجهود الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة، وذلك بناءً على طلب من
الولايات المتحدة
. وكشف
وزير الدفاع
البريطاني
جون هيلي عن الانتشار بعد أقل من أسبوع على تصريح لوزيرة الخارجية إيفيت كوبر قالت فيه إن بريطانيا "لا تخطط لإرسال جنود".
وسيتولى الضابط البريطاني منصب نائب قائد في مركز التنسيق المدني–العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. ووصف هيلي الاتفاق الذي توسّط فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأنه "فرصة للسلام طويل الأمد"، مؤكدًا أن بريطانيا لن تكون في موقع القيادة، لكنها ستلعب "دورًا أساسيًا" عبر خبرات متخصصة، على أن يرافق الضابط فريق صغير من خبراء التخطيط العسكري.
وأكدت
وزارة الدفاع
البريطانية
أن الانتشار لن يشمل العمل داخل قطاع غزة، تمامًا كما أن القوات الأميركية—التي قد يصل عددها إلى 200—لن تدخل القطاع أيضًا. وتأتي الخطوة وسط ضغوط متزايدة على وقف إطلاق النار مع تبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بخرقه، وعودة الضربات الجوية
الإسرائيلية
لفترة وجيزة نهاية الأسبوع، فيما ذكرت
وزارة الصحة
في غزة مقتل أكثر من 50 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
