عربي-دولي

جريمة مروعة في بلد عربي.. قتل طفليه انتقاما من زوجته

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:31
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمّان، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاثين عامًا بحق أبٍ أربعيني بعد إدانته بجناية القتل القصد مكرّرًا مرتين، لقيامه بقتل طفليه (خمسة أعوام وثمانية أشهر) انتقامًا من زوجته على خلفية خلافات عائلية.
وأوضحت المحكمة أن المتهم خطّط لجريمته مسبقًا، إذ استأجر سيارة ونقل الطفلين إلى سيل الزرقاء في عمّان، ثم ألقاهما في المياه وغادر المكان بعد أن تأكّد من وفاتهما. وكُشف عن الجريمة عقب بلاغ قدّمته الأم إلى مديرية حماية الأسرة تسأل فيه عن مصير طفليها، ليعترف الأب بقوله: "عيالك صاروا بسدّ الملك طلال". وفي مساء اليوم ذاته عُثر على جثّتي الطفلين.

وبحسب القرار، كانت الزوجة قد غادرت منزل الزوجية في كانون الثاني 2025 إلى بيت أسرتها في محافظة الزرقاء، فيما رفض الزوج السماح لها بأخذ الطفلين معها. وقرّرت المحكمة جمع العقوبتين لتصبح العقوبة النهائية الأشغال المؤقتة لمدة 30 عامًا. (العبي الجديد)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24