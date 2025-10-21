23
إقتصاد
البيت الأبيض يستعد لقمة محمد بن سلمان–ترامب
Lebanon 24
21-10-2025
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
سيلتقي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في زيارة إلى
واشنطن
خلال تشرين الثاني المقبل. وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن اللقاء مقرر في
البيت الأبيض
يوم 18 تشرين الثاني، في أول زيارة رسمية لولي العهد إلى واشنطن خلال الولاية الثانية لترامب.
Advertisement
وبحسب المصادر، سيبحث الجانبان الصفقات التي نوقشت في أيار الماضي، إضافة إلى ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي. وأكدت أن مسؤولي البلدين يخططون لإقامة حفل توقيع رسمي خلال الزيارة، مع بقاء التفاصيل قيد الترتيب. ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، تشمل الاتفاقيات المنتظرة مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون
النووي
والتجارة.
وتأتي الزيارة بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي توسّط فيه
ترامب
وأشادت به
السعودية
. (سكاي نيوز)
