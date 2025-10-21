البيت الأبيض يستعد لقمة محمد بن سلمان–ترامب

Advertisement

أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ولي السعودي سيلتقي الرئيس الأميركي في زيارة إلى خلال تشرين الثاني المقبل. وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن اللقاء مقرر في يوم 18 تشرين الثاني، في أول زيارة رسمية لولي العهد إلى واشنطن خلال الولاية الثانية لترامب.وبحسب المصادر، سيبحث الجانبان الصفقات التي نوقشت في أيار الماضي، إضافة إلى ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي. وأكدت أن مسؤولي البلدين يخططون لإقامة حفل توقيع رسمي خلال الزيارة، مع بقاء التفاصيل قيد الترتيب. ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، تشمل الاتفاقيات المنتظرة مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون والتجارة.وتأتي الزيارة بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي توسّط فيه وأشادت به . (سكاي نيوز)