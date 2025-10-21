23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس تسلّم جثتي أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر
Lebanon 24
21-10-2025
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أن
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تسلّمت مساء اليوم الثلاثاء رفات أسيرين كانا محتجزين في
قطاع غزة
.
Advertisement
وكانت
كتائب القسام
، الجناح العسكري لحركة
حماس
، قد أعلنت في وقت سابق
من اليوم
عن نيتها تسليم جثتي الأسيرين الإسرائيليين اللذين تم انتشالهما الثلاثاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع
إسرائيل
.
وذكرت
كتائب
القسام في بيان أنها ستقوم "بتسليم جثتين لأسيرين عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة" (الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش).
مواضيع ذات صلة
بدء عملية تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
بدء عملية تسليم جثتي أسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة (الجزيرة)
22/10/2025 03:14:25
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين مساء اليوم للصليب الأحمر
Lebanon 24
حماس: سنسلم جثتي رهينتين مساء اليوم للصليب الأحمر
22/10/2025 03:14:25
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
22/10/2025 03:14:25
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر يستلم جثتي رهينتين إسرائيليتين من حماس
Lebanon 24
الصليب الأحمر يستلم جثتي رهينتين إسرائيليتين من حماس
22/10/2025 03:14:25
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
اللجنة الدولية
كتائب القسام
الإسرائيلي
من اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
الأسير
تابع
قد يعجبك أيضاً
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
Lebanon 24
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:35 | 2025-10-21
21/10/2025 04:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
Lebanon 24
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
16:32 | 2025-10-21
21/10/2025 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:01 | 2025-10-21
21/10/2025 04:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-10-21
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:32 | 2025-10-21
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
16:20 | 2025-10-21
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:01 | 2025-10-21
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:00 | 2025-10-21
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 03:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24