عربي-دولي

حماس تسلّم جثتي أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر

Lebanon 24
21-10-2025 | 15:43
أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت مساء اليوم الثلاثاء رفات أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن نيتها تسليم جثتي الأسيرين الإسرائيليين اللذين تم انتشالهما الثلاثاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.


وذكرت كتائب القسام في بيان أنها ستقوم "بتسليم جثتين لأسيرين عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة" (الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش).
