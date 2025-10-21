بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

Advertisement

أعلن مفوض فالديس دومبروفسكيس أن كندا وبريطانيا قد تنضمان إلى اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح قرضا جديدا بضمان الأصول الروسية المجمدة في .وأشار دومبروفسكيس إلى أن "هذا الاقتراح لا يتضمن مصادرة الأصول الروسية"، وبحسب المفوض ، أعربت كندا وبريطانيا بالفعل عن استعدادهما للانضمام إلى الاقتراح الجديد للمفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في أراضيهما لتقديم قرض جديد لكييف.كما تجري مفاوضات مماثلة مع دول مجموعة السبع الأخرى التي توجد لديها أموال روسية.هذا وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على مسودة قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لمنح "قروضا تعويضية".ووصف ممثل بلجيكيا كان يشكك في الفكرة طويلة، مسودة النص بأنها "دعوة سياسية للتحرك" للمفوضية الأوروبية.وكانت بلجيكا قد عارضت سابقا مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إذ أن الجزء الأكبر منها محفوظ في ميزانية شركة "يوروكلير"، وتمثل قلقها في احتمالية أن تضطر البلاد لدفع تعويضات لروسيا في حال نشوب نزاعات قضائية.فيما أشار ممثل دولة أوروبية أخرى لم يكشف عن هويته إلى أنه "غير قلق بشكل خاص" بشأن احتمال أن تصبح بلجيكا مصدرا للمشكلات في الاجتماع القادم.وتوضح الصحيفة أنه حتى في حال اعتماد قادة الاتحاد الأوروبي للقرار، سيتعين على المفوضية الأوروبية قضاء عدة أسابيع لتنسيق مقترحها مع الحكومات الوطنية، ولا توجد ضمانات لإنهاء هذه العملية بنجاح. (اليوم السابع)