Advertisement

عربي-دولي

بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:20
A-
A+


Doc-P-1432360-638966854414153193.jpg
Doc-P-1432360-638966854414153193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن كندا وبريطانيا قد تنضمان إلى اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح كييف قرضا جديدا بضمان الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
Advertisement

وأشار دومبروفسكيس إلى أن "هذا الاقتراح لا يتضمن مصادرة الأصول الروسية"، وبحسب المفوض الأوروبي، أعربت كندا وبريطانيا بالفعل عن استعدادهما للانضمام إلى الاقتراح الجديد للمفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة في أراضيهما لتقديم قرض جديد لكييف.

كما تجري مفاوضات مماثلة مع دول مجموعة السبع الأخرى التي توجد لديها أموال روسية.

هذا وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على مسودة قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لمنح أوكرانيا "قروضا تعويضية".

 ووصف ممثل بلجيكيا كان يشكك في الفكرة منذ فترة طويلة، مسودة النص بأنها "دعوة سياسية للتحرك" للمفوضية الأوروبية.

وكانت بلجيكا قد عارضت سابقا مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إذ أن الجزء الأكبر منها محفوظ في ميزانية شركة "يوروكلير"، وتمثل قلقها في احتمالية أن تضطر البلاد لدفع تعويضات لروسيا في حال نشوب نزاعات قضائية.

فيما أشار ممثل دولة أوروبية أخرى لم يكشف عن هويته إلى أنه "غير قلق بشكل خاص" بشأن احتمال أن تصبح بلجيكا مصدرا للمشكلات في الاجتماع القادم.

وتوضح الصحيفة أنه حتى في حال اعتماد قادة الاتحاد الأوروبي للقرار، سيتعين على المفوضية الأوروبية قضاء عدة أسابيع لتنسيق مقترحها مع الحكومات الوطنية، ولا توجد ضمانات لإنهاء هذه العملية بنجاح. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن تعارض خطة أوروبية لتوسيع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
lebanon 24
22/10/2025 03:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يؤكد سعيه لاتخاذ قرار خلال الشهر الجاري بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
lebanon 24
22/10/2025 03:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يؤكد سعيه لاتخاذ قرار خلال الشهر الجاري بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
lebanon 24
22/10/2025 03:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: النظام المالي العالمي سيشعر بالعواقب في حال سرق الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المجمدة
lebanon 24
22/10/2025 03:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

بريطانيا

أوكرانيا

منذ فترة

أوروبا

أوروبي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-10-21
16:32 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
16:00 | 2025-10-21
15:43 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24