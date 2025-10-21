23
عربي-دولي
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي موقف إثيوبيا في مفاوضات إدارة وتشغيل سد النهضة وضمان حصة مصر التاريخية من المياه بأنه "متعنت ويعكس سوء نية".
وأكد عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها المائي، مشدداً على أن حماية الموارد المائية تمثل أولوية استراتيجية وحيوية للبلاد.
وخلال حوار له في بودكاست "دبلوكاست" على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية
المصرية
، أشار إلى أن
القاهرة
تفضل الحلول الدبلوماسية عبر المفاوضات والوسائل القانونية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل أو أي خطوة تمس
الأمن القومي
.
وأوضح أن مصر تتبع نهجاً سياسياً واقتصادياً في إدارة الأزمات، بعيداً عن الحلول العسكرية التي وصفها بأنها "الأشد فتكا"، مؤكداً أن الرئيس
عبد الفتاح السيسي
يكرر دوماً أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل النزاعات.
وفي سياق التحديات الوطنية، أشاد عبد العاطي بدور الرئيس السيسي، واصفاً إياه بأنه "مصدر الثبات والاتزان في مواجهة الأزمات"، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من تجاوز أزمات وجودية كانت كفيلة بإسقاط دول أخرى، بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها القوية.
كما شدد على أن هذا الثبات ينعكس في السياسة الخارجية، التي تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في غزة وليبيا والسودان، حيث تقود مصر جهوداً دبلوماسية لإنهاء النزاعات ودعم السلام.
عبد الفتاح السيسي
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
الأمن القومي
عبد الفتاح
دبلوماسي
القاهرة
السودان
تابع
