مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة

Advertisement

وأكد عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها المائي، مشدداً على أن حماية الموارد المائية تمثل أولوية استراتيجية وحيوية للبلاد.وخلال حوار له في بودكاست "دبلوكاست" على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية ، أشار إلى أن تفضل الحلول الدبلوماسية عبر المفاوضات والوسائل القانونية، لكنها لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل أو أي خطوة تمس .وأوضح أن مصر تتبع نهجاً سياسياً واقتصادياً في إدارة الأزمات، بعيداً عن الحلول العسكرية التي وصفها بأنها "الأشد فتكا"، مؤكداً أن الرئيس يكرر دوماً أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل لحل النزاعات.وفي سياق التحديات الوطنية، أشاد عبد العاطي بدور الرئيس السيسي، واصفاً إياه بأنه "مصدر الثبات والاتزان في مواجهة الأزمات"، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من تجاوز أزمات وجودية كانت كفيلة بإسقاط دول أخرى، بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها القوية.كما شدد على أن هذا الثبات ينعكس في السياسة الخارجية، التي تركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في غزة وليبيا والسودان، حيث تقود مصر جهوداً دبلوماسية لإنهاء النزاعات ودعم السلام.