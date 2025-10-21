Advertisement

عربي-دولي

خلاف وانتقادات واسعة بين ماسك ورئيس "ناسا".. إليكم السبب

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1432417-638967122295267052.jpg
Doc-P-1432417-638967122295267052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج الخلاف بين القائم بأعمال رئيس إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" شون دافي والملياردير إيلون ماسك إلى العلن، بعدما ردّ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" على تقارير تفيد بأن دافي يريد ضم الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء إلى وزارة النقل، علما أن الأخير يشغل منصب وزير النقل.
Advertisement

وكتب ماسك قائلا: "لا يمكن للشخص المسؤول عن برنامج الفضاء الأميركي أن يكون لديه معدل ذكاء مكون من رقمين".

وكان دافي قال في برنامج "فوكس آند فريندز" الذي تبثه قناة "فوكس نيوز" يوم الإثنين الماضي إن تطوير مركبة الفضاء "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" متأخر عن الجدول الزمني المحدد في مهمتها لإعادة البشر إلى القمر في إطار برنامج "أرتميس" التابع للوكالة، وهو جهد ينافس برنامج القمر الصيني.

ونتيجة لذلك، قال دافي إن "ناسا" ستدعو شركات أخرى للتنافس على المهمة، التي منحت لسبيس إكس في 2021.

وقالت متحدثة باسم "ناسا" إن دافي يركز على التغلب على الصين فيما يتعلق بالهبوط على القمر.

وأضافت: "قال شون أن ناسا قد تستفيد من كونه ضمن مجلس الوزراء، وربما حتى في وزارة النقل، لكنه لم يقل أبدا أنه يريد الاحتفاظ بالوظيفة لنفسه"، في إشارة إلى تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن مثل هذه الخطوة قد تضمن دور دافي في "ناسا".

وكتب دافي على "إكس"، الإثنين: "أحب الشغف. لقد بدأ السباق إلى القمر"، وذلك في معرض رده على منشور ماسك الذي راهن على أن "ستارشيب" سوف "ينتهي بها الأمر للقيام بمهمة القمر بأكملها".
مواضيع ذات صلة
مخاوف من خلاف حكومي حاد اليوم بعد تمسك سلام بملف صخرة الروشة "الى الآخِر"
lebanon 24
22/10/2025 11:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر.. مشاجرة دامية بسبب خلاف بين أطفال
lebanon 24
22/10/2025 11:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف علني بين نتنياهو ورئيس الأركان.. والسبب صفقة التبادل!
lebanon 24
22/10/2025 11:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24
" من أجل تشارلي".. صورة تجمع ترامب وماسك رغم الخلاف
lebanon 24
22/10/2025 11:49:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وول ستريت جورنال

إدارة الطيران

القائم بأعمال

مجلس الوزراء

وزارة النقل

رئيس إدارة

إيلون ماسك

وول ستريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:14 | 2025-10-22
03:52 | 2025-10-22
03:44 | 2025-10-22
03:43 | 2025-10-22
03:40 | 2025-10-22
03:37 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24