عربي-دولي

اللوفر يفتح أبوابه مجدداً بعد سرقة مجوهرات بـ88 مليون يورو

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:46
أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار، صباح اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، منذ عملية السرقة التي نفّذها أربعة لصوص، الأحد، وسرقوا ثماني حلي متسببين بخسارة تُقدَّر بنحو 88 مليون يورو.
وبدأ أوائل الزوار دخول المتحف، الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم، عند التاسعة صباحاً، وهو الوقت الذي يفتح فيه المتحف أبوابه عادة، إلا أن قاعة أبولون حيث وقعت السرقة، ستبقى مغلقة، وفق ما أفادت إدارته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المدّعية العامة في باريس لور بيكو قد قالت، أمس الثلاثاء، إن اللصوص، الذين نفّذوا سطواً مسلحاً جريئاً في وضح النهار على متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، سرقوا مجوهرات تصل قيمتها إلى نحو 88 مليون يورو (102.63 مليون دولار).

وأضافت بيكو، لإذاعة «آر تي إل»: «من المهم أن نتذكر أن هذا الضرر اقتصادي، ولكنه لا يقارَن بالضرر التاريخي الناجم عن هذه السرقة». (الشرق الأوسط)
 
