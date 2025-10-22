عملية أمنية ضد "فرقة الغرباء" في إدلب

Advertisement

تشن عملية لتوقيف عدد من المطلوبين في صفوف متشددين فرنسيين يقيمون في مخيم في محافظة إدلب قرب الحدود مع ، حسب ما أفاد متشدد فرنسي والمرصد السوري لحقوق الانسان ووكالة فرانس برس، الأربعاء.وقال جبريل المهاجر، وهو ابن المتشدد الفرنسي السنغالي عمر أومسين الذي يقود "فرقة الغرباء" في بلدة حارم، لفرانس برس عبر تطبيق واتساب، "بدأت الاشتباكات بعد منتصف الليل وما زالت مستمرة"، موضحا أن الاشتباكات مرتبطة "برغبة تسلم فرنسيين اثنين من المجموعة".وأفاد مدير المرصد رامي بوقوع "عملية أمنية موسعة استهدفت مخيم الفرنسيين في حارم، بعد تطويقه، بهدف تسليم عناصر فرنسيين مطلوبين من حكومتهم"، مشيرا الى اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين.ومن جهتها، نشرت "فرقة الغرباء"، بيانا نفت فيه الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكدة أن العملية الأمنية الجارية ضد مخيمها في حارم "تهدف لتشويه صورتها" بدفعٍ من الحكومة .وقالت المجموعة إن عناصرها رصدوا محاولة اختراق من قبل صحفيين "مزيفين" يعملون لصالح قناة فرنسية، واعتبرت أن ما يجري حملة منظمة ضدها، مضيفة أنها "لن تسمح بدخول أي قوة إلى المخيم". (سكاي نيوز عربية)