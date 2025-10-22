قرب الحدود مع لبنان... مناورة إسرائيليّة لتحسين الجاهزية للحرب

أعلن الجيش الإسرائيليّ، عن تنفيذ مناورة للفرقة 91، بهدف التدرب على الجاهزية والكفاءة وتدريب قوات الفرقة على سيناريوهات مختلفة.





وبحسب بيان الجيش الإسرائيليّ، "يتم تنفيذ المناورة التي بدأت هذا الأسبوع على ضوء التوجيهات التي أصدرها لقيادات المناطق والأذرع بضرورة العودة للتدريبات بهدف مواصلة تحسين جاهزية الجيش للحرب في كافة الجبهات".

وأضاف: "إنها أول مناورة فرقية كاملة في العامين الأخيرين منذ نشوب الحرب، وتعد المناورة جزءًا من البرنامج التدريبي المقبل للفرق".



وتابع: "تم التدريب في المناورة على سيناريوهات مختلفة منها دفاعية ومنها هجومية، كما تم اختبار جاهزية وكفاءة الفرقة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث رئيس الأركان مع قادة العاملة والاحتياطية، مؤكدًا لهم على ضرورة الحفاظ على جاهزية وكفاءة القوات ومشيرًا إلى أهمية التكامل بين الأذرع المختلفة في المناورة".