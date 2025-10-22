Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: مقترح ترامب "حلّ وسط جيد".. لكن بوتين لن يوافق

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1432661-638967443059529485.png
Doc-P-1432661-638967443059529485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الاقتراح الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببدء مفاوضات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية يشكّل "حلاً وسطاً جيداً"، لكنه شكّك في استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقبول به.
Advertisement

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أوسلو، الأربعاء: "اقترح الرئيس الأميركي أن نبقى في مواقعنا ونبدأ الحوار، أعتقد أنه حلّ وسط جيد، لكنني لست متأكداً من أن بوتين يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ترامب".

وكان زيلينسكي قد وصل إلى العاصمة النرويجية في زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الوزراء يوناس غار ستور، قبل أن يتوجّه إلى السويد لعقد اجتماع مع نظيره أولف كريسترسون في مقر شركة "ساب" لصناعات الدفاع في لينكوبينغ.

من جهته، دعا ترامب في الأيام الأخيرة طرفي الحرب إلى وقف القتال فوراً عند خطوط الاشتباك الحالية، معتبراً أن الوقت حان لبدء محادثات سلام. إلا أنه أعلن، الثلاثاء، تأجيل اجتماعه المرتقب مع بوتين في بودابست إلى أجل غير مسمّى، قائلاً إنه لا يريد عقد "اجتماع فارغ".

ورغم هذا الإرجاء، أكدت موسكو استمرار التحضيرات لعقد القمة، إذ نقلت وكالة «تاس» عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله: "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".

وكان زيلينسكي قد زار واشنطن قبل أيام لمحاولة الحصول على صواريخ "توماهوك"، دون أن ينجح في إقناع ترامب، ليعود بعدها إلى كييف داعياً الغرب إلى "التوقف عن استرضاء روسيا".
 
(سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: فكرة ترامب بالتوقف عند الخطوط الحالية هي "حل وسط جيد"
lebanon 24
22/10/2025 17:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: كييف جاهزة لإنهاء الحرب لكن بوتين ليس مستعدا لذلك
lebanon 24
22/10/2025 17:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا مستعدّة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة
lebanon 24
22/10/2025 17:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
22/10/2025 17:42:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

سكاي نيوز

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-22
10:30 | 2025-10-22
10:29 | 2025-10-22
10:17 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
09:35 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24