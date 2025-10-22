زيلينسكي: مقترح ترامب "حلّ وسط جيد".. لكن بوتين لن يوافق

Advertisement

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الاقتراح الذي قدّمه الرئيس الأميركي ببدء مفاوضات مع على أساس خطوط التماس الحالية يشكّل "حلاً وسطاً جيداً"، لكنه شكّك في استعداد للقبول به.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أوسلو، الأربعاء: "اقترح الرئيس الأميركي أن نبقى في مواقعنا ونبدأ الحوار، أعتقد أنه حلّ وسط جيد، لكنني لست متأكداً من أن يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ".وكان زيلينسكي قد وصل إلى العاصمة النرويجية في زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الوزراء يوناس غار ستور، قبل أن يتوجّه إلى السويد لعقد اجتماع مع نظيره كريسترسون في مقر شركة "ساب" لصناعات الدفاع في لينكوبينغ.، دعا ترامب في الأيام الأخيرة طرفي الحرب إلى وقف القتال فوراً عند خطوط الاشتباك الحالية، معتبراً أن الوقت حان لبدء محادثات سلام. إلا أنه أعلن، الثلاثاء، تأجيل اجتماعه المرتقب مع بوتين في بودابست إلى أجل غير مسمّى، قائلاً إنه لا يريد عقد "اجتماع فارغ".ورغم هذا الإرجاء، أكدت استمرار التحضيرات لعقد القمة، إذ نقلت وكالة «تاس» عن نائب سيرغي ريابكوف قوله: "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".وكان زيلينسكي قد زار قبل أيام لمحاولة الحصول على صواريخ "توماهوك"، دون أن ينجح في إقناع ترامب، ليعود بعدها إلى كييف داعياً الغرب إلى "التوقف عن استرضاء روسيا".