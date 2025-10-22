Advertisement

عربي-دولي

محكمة العدل الدولية تُصدر سلسلة من القرارات التاريخية ضد إسرائيل.. إليكم مضمونها

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:27
صدرت محكمة العدل الدولية مجموعة من القرارات التاريخية، ألزمت فيها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بوقف تطبيق قوانينها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة وجوب التزام تل أبيب بمسؤولياتها القانونية تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال، والوفاء بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.


وشددت كذلك على ضرورة تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان في المناطق المحتلة من دون أي عوائق أو قيود.


وجاء في حيثيات القرار تأكيد بالإجماع على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، في إشارة إلى الظروف الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية.


ويُعتبر هذا الحكم من أبرز الأحكام الدولية التي تعرّف واجبات إسرائيل كقوة محتلة، مما قد يشكل سابقة قانونية في التعامل مع ملف الاحتلال على المستوى العالمي. (روسيا اليوم) 
