"ثغرة صغيرة"... هكذا تمكّن اللصوص من تنفيذ عملية السرقة في متحف اللوفر

اعترفت مديرة متحف اللوفر، يوم الأربعاء، بوجود قصور في تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام على عملية سرقة جريئة وقعت في وضح النهار وأثارت صدمة في والعالم.

وخلال جلسة استجواب أمام الفرنسي، سعى الأعضاء لفهم كيفية تمكن أربعة لصوص، ، من سرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون (102 مليون دولار) من أحد أشهر المتاحف في العالم في غضون سبع دقائق فقط.



وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على مستوى إجراءات الأمن في المتاحف ، خصوصًا بعد تسجيل عملية سرقة أخرى في مؤسسة فنية بشرق البلاد خلال أقل من 24 ساعة على اقتحام اللوفر.



وفي أول تصريح علني لها منذ الحادثة، قالت لورانس دي كار أمام مجلس الشيوخ: "هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها".



وأضافت: "على الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يوميا، فقد فشلنا".





وشرحت دي كار كيف وقعت عملية السرقة، قائلة إن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنها أقرت بأن كاميرات المراقبة لم تُغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كاف.





وقالت: "الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غربا، وبالتالي لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة".





لكنها دافعت عن خطة أمن المتحف البالغة قيمتها 80 مليون يورو، معترضة على تقرير أشار إلى "تأخيرات مستمرة" في تنفيذها.





ودعت دي كار إلى استحداث "مركز شرطة داخل المتحف".