Advertisement

عربي-دولي

"ثغرة صغيرة"... هكذا تمكّن اللصوص من تنفيذ عملية السرقة في متحف اللوفر

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1432766-638967618177367038.webp
Doc-P-1432766-638967618177367038.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترفت مديرة متحف اللوفر، يوم الأربعاء، بوجود قصور في تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام على عملية سرقة جريئة وقعت في وضح النهار وسط باريس وأثارت صدمة في فرنسا والعالم.
Advertisement

وخلال جلسة استجواب أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، سعى الأعضاء لفهم كيفية تمكن أربعة لصوص، يوم الأحد، من سرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار) من أحد أشهر المتاحف في العالم في غضون سبع دقائق فقط.

وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على مستوى إجراءات الأمن في المتاحف الفرنسية، خصوصًا بعد تسجيل عملية سرقة أخرى في مؤسسة فنية بشرق البلاد خلال أقل من 24 ساعة على اقتحام اللوفر.

وفي أول تصريح علني لها منذ الحادثة، قالت لورانس دي كار أمام مجلس الشيوخ: "هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها".

وأضافت: "على الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يوميا، فقد فشلنا".


وشرحت دي كار كيف وقعت عملية السرقة، قائلة إن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنها أقرت بأن كاميرات المراقبة لم تُغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كاف.


وقالت: "الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غربا، وبالتالي لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة".


لكنها دافعت عن خطة أمن المتحف البالغة قيمتها 80 مليون يورو، معترضة على تقرير أشار إلى "تأخيرات مستمرة" في تنفيذها.


ودعت دي كار إلى استحداث "مركز شرطة داخل المتحف".
مواضيع ذات صلة
فرنسا: متحف اللوفر سيبقى مغلقا اليوم غداة عملية السرقة
lebanon 24
23/10/2025 02:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر: سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
lebanon 24
23/10/2025 02:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الثقافة الفرنسية: إغلاق متحف اللوفر بعد عملية سرقة
lebanon 24
23/10/2025 02:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة متحف اللوفر: أضرار السرقة بلغت 88 مليون يورو
lebanon 24
23/10/2025 02:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الشيوخ

وسط باريس

يوم الأحد

الفرنسية

فرنسا

باريس

يورو

باري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:52 | 2025-10-22
16:44 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:45 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24