عربي-دولي
عراقجي: لن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
22-10-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، يوم الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع
الولايات المتحدة
ما دامت
واشنطن
تُقدّم "مطالب غير معقولة"، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
.
وأضافت الوكالة نقلا عن
عراقجي
قوله: "تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات
نيويورك
، ولم تمضِ قدما بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها."
وذكر عراقجي، أن
إيران
أجرت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى
الشرق الأوسط
، ستيف ويتكوف، من خلال وسطاء، مؤكدا أن إيران "تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية."
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
