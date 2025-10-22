Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: لن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-10-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1432797-638967692899084517.webp
Doc-P-1432797-638967692899084517.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تُقدّم "مطالب غير معقولة"، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
Advertisement



وأضافت الوكالة نقلا عن عراقجي قوله: "تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمضِ قدما بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها."



وذكر عراقجي، أن إيران أجرت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من خلال وسطاء، مؤكدا أن إيران "تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية."
مواضيع ذات صلة
عراقجي: لن يكون هناك أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتهاء المفاوضات بيننا
lebanon 24
23/10/2025 02:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
lebanon 24
23/10/2025 02:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: براك قال إن الولايات المتحدة لن تتدخل بمواجهة حزب الله إنما اسرائيل ستواصل ذلك
lebanon 24
23/10/2025 02:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية وردي على قرارات الاعتراف سأتخذه بعد عودتي من الولايات المتحدة
lebanon 24
23/10/2025 02:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:52 | 2025-10-22
16:44 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:45 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24