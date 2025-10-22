عراقجي: لن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة

Advertisement

وأضافت الوكالة نقلا عن قوله: "تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات ، ولم تمضِ قدما بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها."وذكر عراقجي، أن أجرت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ستيف ويتكوف، من خلال وسطاء، مؤكدا أن إيران "تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية."