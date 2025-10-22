Advertisement

خاص

ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1432818-638967736023878454.webp
Doc-P-1432818-638967736023878454.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مدى حقيقة انتهاء حرب غزة فعلياً، فيما تطرق إلى مسألة إعادة إعمار القطاع الفلسطيني بعد الحرب التي شهدها خلال العامين الأخيرين.
Advertisement
 
 
وفي التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، تحدث إيان عوفر، الخبير في شؤون حركة "حماس" الاقتصادية، وقد حذّر من الوهم بأنَّ الحرب في غزة انتهت حقاً، عارضاً صورة متشائمة بشأن "السلام الاقتصادي" الذي يحاولُ العالم بناءهُ على أنقاض القطاع، وسأل: "هل انتهت الحرب أم أننا متجهون نحو انهيار الصفقة؟".


وتابع: "20 من الرهائن الإسرائيليين عادوا أحياء، وهذه معجزة وإنجاز عظيم. عليّ أن أعترف بصراحة.. لطالما ظننتُ أن حماس ستحتفظ ببعض الرهائن أحياءً لأغراض المساومة، ولا أحد أسعد مني بهذا الخطأ. إن مفاجأة حماس لنا جميعاً تعني أنها تُصدق الضمانات التي تلقتها من ترامب بأن الحرب قد انتهت بالفعل".


وأكمل: "من يعتقد أن الحملة العسكرية ستُستأنف مع الانتهاك الأول يتجاهل الواقع على الأرض.. كانت الحادثة المؤسفة التي قُتل فيها الرائد يانيف كولا والرقيب إيتاي يافيتس كافيةً لتوضيح صورة الحملة الحالية. رداً على ذلك، قصف سلاح الجو نفقاً آخر، وقُتل عدد آخر من المسلحين، وعاد الجيش الإسرائيلي على الفور إلى وضعه الطبيعي. كذلك، فُتحت المعابر الحدودية في اليوم التالي رغم إعلان الحكومة أنها ستظل مغلقة".


يشيرُ عوفر إلى المرحلة التالية من وجهة نظر "حماس"، ويضيف: "تركز الحركة أنظارها على الجائزة الكبرى، وهي إعادة إعمار القطاع. ومن أجل ذلك، تتظاهر الحركة بأن حكومة تكنوقراط تسيطر على غزة. وقدّر ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، أنّ إعادة إعمار غزة ستكلف 50 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم. وللمقارنة، حوّل العالم، طوال عهد السلطة الفلسطينية منذ أوسلو، حوالى 44 مليار دولار إلى غزة والأراضي الفلسطينية على مدى أكثر من 30 عاماً. ومع ذلك، فإن ويتكوف مقتنع بأن المبلغ سيُجمع بسرعة".
 

التقرير يقول إن "إعادة إعمار غزة ستتطلب مئات الآلاف من عمال البناء، بعضهم محترفون، وبعضهم سيشارك في إزالة الأنقاض، ويتعلق الأمر بضمان فرص عمل لربع مليون غزاوي، سيتقاضون رواتبهم على مدى السنوات العشر المقبلة".
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
lebanon 24
23/10/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
23/10/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُوقف "اتفاق غزة" تحركات الجيش الإسرائيلي في القطاع؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
23/10/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تبقى من "ترسانة حماس"؟ تقريرٌ يشرح ويكشف
lebanon 24
23/10/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

السلطة الفلسطينية

الجائزة الكبرى

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:52 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:45 | 2025-10-22
15:34 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24