ماذا تنتظر "حماس" في غزة؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "جائزة"

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مدى حقيقة انتهاء حرب غزة فعلياً، فيما تطرق إلى مسألة إعادة إعمار القطاع الفلسطيني بعد الحرب التي شهدها خلال العامين الأخيرين.

Advertisement



وفي التقرير الذي ترجمهُ " "، تحدث عوفر، الخبير في شؤون حركة " " الاقتصادية، وقد حذّر من الوهم بأنَّ الحرب في غزة انتهت حقاً، عارضاً صورة متشائمة بشأن "السلام الاقتصادي" الذي يحاولُ العالم بناءهُ على أنقاض القطاع، وسأل: "هل انتهت الحرب أم أننا متجهون نحو انهيار الصفقة؟".





وتابع: "20 من الرهائن الإسرائيليين عادوا أحياء، وهذه معجزة وإنجاز عظيم. عليّ أن أعترف بصراحة.. لطالما ظننتُ أن حماس ستحتفظ ببعض الرهائن أحياءً لأغراض المساومة، ولا أحد مني بهذا الخطأ. إن مفاجأة حماس لنا جميعاً تعني أنها تُصدق الضمانات التي تلقتها من بأن الحرب قد انتهت بالفعل".





وأكمل: "من يعتقد أن الحملة العسكرية ستُستأنف مع الانتهاك الأول يتجاهل الواقع على الأرض.. كانت الحادثة المؤسفة التي قُتل فيها الرائد يانيف كولا والرقيب إيتاي يافيتس كافيةً لتوضيح صورة الحملة الحالية. رداً على ذلك، قصف سلاح الجو نفقاً آخر، وقُتل عدد آخر من المسلحين، وعاد الجيش على الفور إلى وضعه الطبيعي. كذلك، فُتحت المعابر الحدودية في اليوم التالي رغم إعلان الحكومة أنها ستظل مغلقة".





يشيرُ عوفر إلى المرحلة التالية من وجهة نظر "حماس"، ويضيف: "تركز الحركة أنظارها على ، وهي إعادة إعمار القطاع. ومن أجل ذلك، تتظاهر الحركة بأن حكومة تكنوقراط تسيطر على غزة. وقدّر ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص إلى ، أنّ إعادة إعمار غزة ستكلف 50 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم. وللمقارنة، حوّل العالم، طوال عهد منذ أوسلو، حوالى 44 مليار دولار إلى غزة والأراضي على مدى أكثر من 30 عاماً. ومع ذلك، فإن ويتكوف مقتنع بأن المبلغ سيُجمع بسرعة".

