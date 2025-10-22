خطة أميركية إسرائيلية لتقسيم غزة مع "حماس".. صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف

Advertisement

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان وإسرائيل تدرسان خطة من شأنها تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة تسيطر عليها و"حماس"، مع تنفيذ إعادة الإعمار على الجانب فقط كحل مؤقت حتى يتم نزع سلاح الحركة وإبعادها عن السلطة.وتحدث جيه دي فانس الأميركي ، وصهره جاريد كوشنر، عن هذه الفكرة في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء الماضي ، حيث وصلا للضغط على الجانبين للالتزام بوقف إطلاق النار الحالي، والذي بموجبه سحبت إسرائيل قواتها بحيث تسيطر الآن على حوالي 53 بالمئة من القطاع.وقال فانس إن هناك منطقتان في غزة، إحداهما آمنة نسبيا والأخرى خطيرة للغاية، والهدف هو توسيع المنطقة الآمنة جغرافيا.أما كوشنر فقال إنه حتى ذلك الحين (توسيع المنطقة الآمنة جغرافيا)، لن تذهب أي أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، وسيكون التركيز على بناء الجانب الآمن.وأضاف: "هناك اعتبارات تجري الآن في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، طالما أمكن تأمين ذلك، لبدء البناء لغزة جديدة من أجل منح الذين يعيشون في القطاع مكانا يذهبون إليه، ويحصلون فيه على وظائف".ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يشعر الوسطاء العرب بالقلق من الخطة التي قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحتها في محادثات السلام.ويعارض العرب بشدة فكرة تقسيم غزة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى منطقة سيطرة إسرائيلية دائمة داخل القطاع، ومن غير المرجح أن تُلزم قواتها بمراقبة القطاع وفقا لهذه الشروط.ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إنها فكرة أولية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة.