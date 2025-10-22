خطة أميركية إسرائيلية لتقسيم غزة مع "حماس".. صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الولايات المتحدة
وإسرائيل تدرسان خطة من شأنها تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة تسيطر عليها إسرائيل
و"حماس"، مع تنفيذ إعادة الإعمار على الجانب الإسرائيلي
فقط كحل مؤقت حتى يتم نزع سلاح الحركة الفلسطينية
وإبعادها عن السلطة.
وتحدث جيه دي فانس نائب الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
، وصهره جاريد كوشنر، عن هذه الفكرة في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء الماضي في إسرائيل
، حيث وصلا للضغط على الجانبين للالتزام بوقف إطلاق النار الحالي، والذي بموجبه سحبت إسرائيل قواتها بحيث تسيطر الآن على حوالي 53 بالمئة من القطاع.
وقال فانس إن هناك منطقتان في غزة، إحداهما آمنة نسبيا والأخرى خطيرة للغاية، والهدف هو توسيع المنطقة الآمنة جغرافيا.
أما كوشنر فقال إنه حتى ذلك الحين (توسيع المنطقة الآمنة جغرافيا)، لن تذهب أي أموال لإعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، وسيكون التركيز على بناء الجانب الآمن.
وأضاف: "هناك اعتبارات تجري الآن في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، طالما أمكن تأمين ذلك، لبدء البناء لغزة جديدة من أجل منح الفلسطينيين
الذين يعيشون في القطاع مكانا يذهبون إليه، ويحصلون فيه على وظائف".
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يشعر الوسطاء العرب بالقلق من الخطة التي قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحتها في محادثات السلام.
ويعارض العرب بشدة فكرة تقسيم غزة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى منطقة سيطرة إسرائيلية دائمة داخل القطاع، ومن غير المرجح أن تُلزم قواتها بمراقبة القطاع وفقا لهذه الشروط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إنها فكرة أولية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة.
ويشير بعض المسؤولين إلى أن الخطة لا تزال بحاجة إلى حل مسائل مهمة قبل أن تصبح قابلة للتطبيق، بما في ذلك كيفية توفير الخدمات اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون في الجزء الذي تحتله إسرائيل من غزة، بافتراض أنهم كانوا على استعداد للانتقال إلى هناك.